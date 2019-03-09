自己家園自己清 中市府推認養家園排水路計畫

2019-03-09 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市中區柳川里的環保志工投入清理計畫，每月清掃2次，每次出動30餘人，清潔330公尺的柳川景觀護岸，維持柳川美麗風貌。圖／蔡翠碧提供 分享 facebook

為打造台中永續發展水環境，台中市水利局3年前結合民間資源，以「自己家園自己清」為理念，推動「民間認養排水路環境清理計畫」，各區里團體組織可透過計畫認養家園排水路，市府依認養長度及時間給予經費，將維護「主導權」交到民眾手裡，主動關心自己家園，開辦以來，每年有20多個團體投入。

台中市水利局水利養護工程科長徐瑞旻表示，台中市有許多河川、區域排水及中小排，秉持「自己家園自己清」的理念，維護排水路不能只仰賴公部門，要從社區居民做起，除發揮管理養護成效，也灌輸民眾愛護家園的觀念。

「民間認養排水路環境清理計畫」自105年開辦，依照認養長度與時間長短，每月給予4500至6500元不等補助經費，首年共16個團體投入，去年則增至22個，今年預計有28個團體加入，顯見認養計畫已逐漸深植人心。

台中市中區柳川里長蔡翠碧說，柳川整治後，遊客絡繹不絕，但當人潮散去，常發現滿地垃圾及菸蒂，甚至隨處可見「黃金」，髒亂不堪，因此1年多前率里內的環保志工投入計畫，每月清掃2次，每次出動30餘人，清潔330公尺的柳川景觀護岸，維持柳川美麗風貌。