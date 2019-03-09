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填補生態綠網空隙 南投林管處、縣府邀你種樹送苗木

2019-03-09 09:05聯合報 記者賴香珊╱即時報導

氣候變遷衝擊國土保育，營造森林形成自然防禦綠帶，是阻止國土流失的另一方式，林務局南投林管處因此在今天和植樹節當天免費發放苗木，透過民力協助續補濱溪綠網，也供民眾帶回家栽種美化生活環境。

南投林管處指出，今將與南投縣政府共同辦理植樹活動，上午9時起在竹山鎮瑞龍瀑布停車場邀民眾種樹、健行兼賞瀑，更預計在現場0.18公頃土地上規劃栽種五葉松、茶花及桂花等樹種，填補生態綠網空隙，且免費發放1400株苗木。

南投林管處長李炎壽說，透過森林營造增進國土因應氣候變遷的韌性，也提供水源涵養、國土保安、調節氣候、碳吸存、生物多樣性和生態旅遊等，近年因此跨域整合公部門資源，點、線、面串連推動友善環境，架構台灣國土綠色生態網絡。

而瑞龍瀑布觀景園區有樹林、茶園和竹林，橫跨加走寮溪，其高山溪流生態仍有補植苗木濱溪綠網需求，規劃在瑞龍吊橋口栽植五葉松，且步道沿途則種茶花、桂花等，另供桂花、杜鵑、台灣肖楠等1400株苗木讓參加活動的民眾攜回栽植。

縣府農業處則表示，為因應今天活動暫停收取瑞龍瀑布園區管理維護費，以便民眾帶著親朋好友一起參與踏青，但也因活動場地停車空間有限，建議想參與民眾儘量共乘車輛前往，並依現場交通指示或停車現況將車輛迴轉沿坪頂路單側停放。

另植樹節（12日）當天，南投林管處和轄屬五個工作站同步辦理捐發票換苗木活動，今年將在6處同步發放樹蘭、矮仙丹、山櫻花和桂花，其中南投林管處本部更有厚葉石斑木、榔榆、台灣赤楠和茶梅等苗木可選擇，預計共會發出13000株。

南投縣政府和南投林管處今將在竹山鎮瑞龍瀑布辦理植樹節活動，邀民眾種樹、健行兼賞瀑...
南投縣政府和南投林管處今將在竹山鎮瑞龍瀑布辦理植樹節活動，邀民眾種樹、健行兼賞瀑。圖／報系資料照
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南投林管處今天和植樹節當天將發放苗木，提醒民眾種樹須「適地適木」，籲領苗前先上網...
南投林管處今天和植樹節當天將發放苗木，提醒民眾種樹須「適地適木」，籲領苗前先上網查詢。圖／報系資料照
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南投林管處今將和南投縣府在竹山鎮瑞龍瀑布發起植樹、贈苗木等活動。圖／南投林管處提...
南投林管處今將和南投縣府在竹山鎮瑞龍瀑布發起植樹、贈苗木等活動。圖／南投林管處提供
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南投縣政府和南投林管處今將在竹山鎮瑞龍瀑布辦理植樹節活動，邀民眾種樹、健行兼賞瀑...
南投縣政府和南投林管處今將在竹山鎮瑞龍瀑布辦理植樹節活動，邀民眾種樹、健行兼賞瀑。圖／報系資料照
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