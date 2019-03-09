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你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

2019-03-09 09:05聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「我早上5時40分就到市公所等開門，我兒子的年紀不小了，再過3年連報名的資格都沒有。」家住彰化縣化永靖鄉的1名媽媽得知員林市公所舉辦未婚男女聯誼活動，報名首日清晨就趕到市公所門口準備「搶頭香」，希望能幫37歲的兒子搶到好姻緣。

員林市公所決定4月28日(星期日)在皇潮鼎宴餐廳舉辦「愛情摩天輪」未婚男女聯誼活動，報名條件是年滿25至40歲的未婚男女(即68年次至83年次)，有正當職業，3月7日至3月29日上班時間在市公所文化觀光課受理報名，報名費用新臺幣1000元，男女各50名，額滿為止。

市長游振雄說，報名是上午8點半才開始，沒想到報名第一天，男生50個名額秒殺額滿；市公所還沒開門上班，門口已排了很多人，很多是父母親來幫兒子報名，不少到上午8點上班時間才來公所想排隊，已無法報名，只能等候補名額或明年了。至於女生，到昨天中午，只有9人報名，市公所會再宣傳。

「以前有句話：十年修得同船渡，百年修得共枕眠。但時代不同了，現在很多年輕人變成低頭族或鍵盤手，有空時幾乎都沉迷手機，或坐在電腦前上網，生活圈變得很小。」游振雄說，很多父母對兒女不想異性交朋友，都很著急，也有很多年輕人忙於工作，或生活圈太窄，沒多少機會與異性互動，員林市公所要當月下老人，牽起紅線促成好姻緣。

市公所舉辦未婚男女聯誼活動已邁入第7年，有別於以往記者會宣傳模式，今年以短片方式呈現，拍攝地點包含員林車站、警察故事館及皇潮鼎宴婚宴會館等場景，製造浪漫的氛圍，透過鏡頭呈現男女雙方相遇、相知、相惜，最後步入禮堂的甜蜜。

有趣的是，游振雄也軋一角，在劇中為男女間牽起紅線，他呼籲未婚的女生把握機會踴躍報名，不管是否能找到好伴侶，也拓展交友圈，多認識不同生活圈和工作圈的朋友，「幸福就在自己的一念間，也在自己的手中」。

游振雄說，若有緣成眷屬，他更歡迎遷居員林市一起樂以員林人為榮，到時候公所會準備神秘禮物作為賀禮，如果為員林添王子公主，還有生育津貼。

員林市公所舉辦未婚男女聯誼活動，男生50個名額在報名首日秒殺，但女生到昨天只有9...
員林市公所舉辦未婚男女聯誼活動，男生50個名額在報名首日秒殺，但女生到昨天只有9人報名。記者何烱榮／攝影
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員林市舉辦未婚男女聯誼活動，不再用記者會宣傳模式，今年改以短片方式呈現，市長游振...
員林市舉辦未婚男女聯誼活動，不再用記者會宣傳模式，今年改以短片方式呈現，市長游振雄（左1）也軋一角入鏡。記者何烱榮／攝影
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員林市公所舉辦未婚男女聯誼活動，男生50個名額在報名首日秒殺，但女生到 昨天只有...
員林市公所舉辦未婚男女聯誼活動，男生50個名額在報名首日秒殺，但女生到 昨天只有9人報名。記者何烱榮／攝影
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