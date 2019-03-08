「龍王祭」爭取列無形文化資產被打回票 地方不服氣

2019-03-08 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



「龍王祭」每年為「鹿港慶端陽系列活動」拉開序幕，不過彰化縣龍舟委員會二次提案爭取「龍王祭」列入無形文化資產，都被審議委員會打回票，評審委員認為龍王祭官方色彩重，不過龍舟委員會主委凃淑媚等地方人士很不服氣，認為龍王祭是全國難得一見的活動，且多是由民間參與，將再繼續爭取列入無形文化資產。

凃淑媚和供奉龍王的鹿港龍山寺主委施輝雄等人都對於「龍王祭」無法列入無形文化資產感到不解，早在2012年鹿港辦台灣燈會時，龍舟委員會就曾向彰化縣無形文化資產審議委員會提出將「龍王祭」列入無形文化資產，但未通過，去年再度提案又被打回票。

文化局長張雀芬表示，無形文化資產審議委員會審核後的意見是因民俗強調各族群或地方自發共同參與，鹿港龍王祭活動雜揉多種官方活動，非屬同一歲時民俗現象傳統，不適登錄為單一保存項目，決議繼續維持地方團體列冊身分，待改善形式後建議再審。

凃淑媚說，她很想不通每年的迎龍王、龍王祭明明都是由民間志工自發性去扛龍舟，且5艘龍舟也是民間團體捐的，每年的龍王祭從龍山寺、到鹿港天后宮再到 龍舟賽的會場都是熱熱鬧鬧，由民間參與，縣府補助的經費也非常少，審議委員為何會說官方色彩太濃。

施輝雄說，龍王祭早在清代就有，已有約300多年歷史，實在應更受重視，列入無形文化資產，將此習俗配合龍舟賽活動好好延續並發揚。

根據文化局資料顯示，「鹿港龍王祭」清代已有旗鼓迎龍頭之俗，及「五月五，龍船鼓，滿街路」之民諺，此民俗曾於日據時期中斷，民國67舉辦鹿港龍舟賽再恢復，「龍王祭」儀式包括有「卜日、請龍王、祭龍王、起駕、踩街、天后宮迎水仙尊王遶境、誦經、祭江、淨境、三獻祭、開光、下水遶江、送神安座」。

邁入第42年的「龍王祭」每年於慶端陽賽龍舟前，均會恭迎龍山寺「龍王尊神」遶境，並迎同天后宮「水仙尊王」前往龍舟競賽場地護持，保祐賽事平安圓滿。

張雀芬表示，迎龍王為每年慶端陽重要祈福儀式，未來縣府將輔導地方團體能夠逐年自主辦理，結合社區更多民間力量投入，早日列入彰化重要無形文化資產保存。