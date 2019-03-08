三昧堂創意布袋戲 結合纏花藍染霓虹藝術

2019-03-08 21:08 中央社 嘉義市8日電



一群布袋戲愛好者組成「三昧堂」創意木偶團隊，最近結合纏花、藍染、玻璃霓虹藝術，創作出3尊特色戲偶，不同元素加在戲偶身上，渾然一體，令人驚艷。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻今天接受中央社訪問時表示，三昧堂成員來自各行各業，有大學助理教授、工廠作業員、美髮師等，自成立以來不斷推陳出新，甚至以土法煉鋼方式，拍攝完成「三昧創世錄」布袋戲電影。

嚴仁鴻指三昧堂創意木偶團隊最近與纏花藝師施麗梅、藍染藝師鄭美淑、霓虹藝術家黃順樂等跨界合作，完成「鳳凰花之舞」、「基隆山之戀」、「水沙連之歌」等3尊特色戲偶。

他說，來自彰化鹿港的纏花藝師施麗梅，多年來致力於「春仔花」技藝傳承。所謂「春仔花」是台灣早年婚禮必備的纏花，新娘佩戴石榴，象徵多子多福；新郎與新娘母親分別佩戴鹿、龜，象徵福壽雙全；嬸嬸、舅媽等女眷則佩戴五福花，象徵康寧。

嚴仁鴻表示，如今婚禮很少遵循這項禮俗；就算有，也是買現成塑膠花，使得這項手藝逐漸失傳。施麗梅這次創作鳳凰花版型的春仔花，佩戴在三昧堂設計師劉國安創作的「鳳凰花之舞」身上，可謂渾然天成。

來自苗栗的藍染藝師鄭美淑，多年來傳承古法藍染技術，使用的染劑都是從她自己種植的植物淬取，重覆數十次洗染之後，才能完成最天然的藍染布料，她的技藝完全不用化學定色劑。

嚴仁鴻說，鄭美淑這次與三昧堂合作，將藍染染在棉布與烏干紗上，營造出在雲霧間縹渺的山嵐意象，也讓三昧堂偶戲師完成「基隆山之戀」如夢似幻的戲偶。

來自新竹的玻璃藝術家黃順樂，以玻璃、惰性氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）、螢光粉作為霓虹發光元素，搭配三昧堂設計師劉國安設計的「水沙連傳奇」戲偶，更顯夢幻。

嚴仁鴻表示，「水沙連傳奇」取材自日月潭的白鹿傳說，由黃順樂以玻璃藝術雕塑出白鹿王的鹿角和法杖，這應該是台灣第一尊結合玻璃霓虹雕塑的布袋戲偶。

他說，三昧堂去年受邀至日本大阪國立文樂劇場交流，文樂人形淨琉璃是日本被認定為非物質世界文化遺產的重要戲曲，今年5月文樂人形劇將專程來台與三昧堂交流示範表演，可望開啟台日偶戲交流的歷史紀錄。