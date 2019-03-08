彰化縣禽流感疫情拉警報 大城又有3萬多隻土雞遭撲殺

2019-03-08 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣禽流感防疫拉起紅色警報！大城鄉有一家土雞場連續3天共有800隻土雞陸續暴斃，經農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天防疫人員進場撲殺3萬3400隻土雞，這家土雞場及周邊半徑1公里範圍內養禽場都全面消毒。

這是彰化縣今年第二件禽流事件，第一件也發生在大城鄉，一樣是土雞場，飼養的3萬 2540隻全遭撲殺；因兩家土雞場相距僅約600公尺，防疫工作拉紅色警報。彰化縣動物防疫所所長董孟治說，每年十月到次年五月是禽流感好發季節，全縣養禽業者應加強防疫作為，並嚴禁無關的人車進出飼養場。

董孟治說，大城鄉是高密度土雞場養場區域，第一家土雞場是2日13日通報有340隻土雞陸續暴斃，同月18日確診感染染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，撲殺3萬2540隻土雞，周邊有51場養禽場；第二場確診感染禽流感病毒的土雞場周邊有58場養禽場，其中30場與第一場是半徑1公里內的重疊區，每一場都將連續3個月，每個月採樣監測。