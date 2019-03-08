親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

衝高花博遊客數 綠議員建議力邀「3子」造勢

2019-03-08 20:04中央社 台中8日電

台中花博門票收入爭議，藍綠議員爭執不休甚至推估門票收入恐短收10億，為衝高遊客數，有議員建議「禿子漢子燕子」3位市長合體造勢，台中市盧秀燕允諾力邀3子合體。

台中市議會今天召開臨時會，台中市政府秘書長陳如昌進行「2018花博營運及規劃狀況專案報告」指出，截至今年1月底，花博門票已售出253萬多張，售票收入達新台幣4億3814萬餘元，

民主進步黨市議員林德宇指出，花博原本預計門票收入16.8億元，因市府免費入園政策，門票收入現僅約4.5億元，門票收入短收，推估總收支短差近10億，市府如何處理。同黨市議員何敏誠建議成立「不當花博清算委員會」解決疑慮。

盧秀燕表示，從市民身上賺錢不是舉辦花博的目的，舉辦花博目的是行銷台中，台中市民已經付了86億的稅金，當然有權享受跟其他縣市、外國人的票價區別。

為衝高花博遊客人次，民進黨市議員鄭功進建議，找來去年底大選期間被稱為漢子、禿子、燕子的新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜和盧秀燕「3子」合體，吸引民眾，盧秀燕表示，大家行程都很滿，她雖然沒把握，但會盡力邀請。

中國國民黨市議員黃馨慧表示，前市府時期的政策，包括門票代收委辦造成門票收入短收，為推銷花博卡造成公平爭議，花博卡製作與各項花費與工程，要求市府在3個月內清查。同黨市議員李中指出，花博票務委由廠商代售，契約違反預算法收支不得互抵的規定。

盧秀燕表示，她上任前，所有工程都已經發包，但她承諾，3個月內清查並向議會報告，維護市民權益。

花博盧秀燕台中市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

彰化縣禽流感疫情拉警報 大城又有3萬多隻土雞遭撲殺

2019-03-08 20:54

創業大展驚見賭廳？ 原來是遊戲餐廳

2019-03-08 17:09

歐米馬白色情人節辦生日趴 百份報名禮物半小時搶光

2019-03-08 15:56

影／三八婦女節 林佳龍今天要送家中「女司機」一個擁抱

2019-03-08 15:35

台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24

中市大安溪內灣堤段將整修 預計4月底完工

2019-03-08 15:07

台中20公噸茂谷柑 封櫃外銷大馬

2019-03-08 14:26

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

大雨特報！ 中市府開啟豐原葫蘆墩公園第五區閘門

2019-03-08 09:30

南投乾旱農損 立委爭取擴大認定

2019-03-07 23:51

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

從稻米到鴨蛋 彰化青農優質農產品周日大集合

2019-03-07 23:32

教老人吃得健康 南投縣營養師社區推廣

2019-03-07 23:05

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

彰化路邊驚見2死豬嚇壞鄉民 動防所：打架體弱死亡

2019-03-07 18:35

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台

2019-03-08 16:35

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09

碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導

2019-03-08 14:39

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

深澳電廠改燃氣？遭蘇貞昌拍肚里長：應讓台電死心

2019-03-08 18:22

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

影／當官清廉只能配鹽！太保市長：想吃好只能種田

2019-03-08 15:09

桃園產後護理之家激增至32家 桃園區成一級戰區

2019-03-08 17:28

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗

2019-03-08 00:15

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推

2019-03-07 23:27

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

學士後返鄉務農 7年級青農李建鋒種出好吃小番茄

2019-03-08 09:10

72年前基隆港被染紅今228追思 林右昌：正視過去錯誤

2019-03-08 16:50

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

台南魚塭轉租發展太陽能 養殖戶憂生計受挑戰

2019-03-08 12:14

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

百年老榕砍不砍 南市府下周會勘

2019-03-07 23:47

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

超暖心！台南市警局長邀視障按摩 慰勞女性同仁

2019-03-08 11:08

影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣

2019-03-08 14:03

稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

2019-03-07 23:14

訴訟有疑慮 屏東4月起可視訊諮詢

2019-03-07 23:54

台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24

不動產公會捐千萬 挺高雄青年創業

2019-03-07 23:31

北市大彎北求解套 另立專案小組討論

2019-03-08 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top