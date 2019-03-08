衝高花博遊客數 綠議員建議力邀「3子」造勢

2019-03-08 20:04 中央社 台中8日電



台中花博門票收入爭議，藍綠議員爭執不休甚至推估門票收入恐短收10億，為衝高遊客數，有議員建議「禿子漢子燕子」3位市長合體造勢，台中市長盧秀燕允諾力邀3子合體。

台中市議會今天召開臨時會，台中市政府秘書長陳如昌進行「2018花博營運及規劃狀況專案報告」指出，截至今年1月底，花博門票已售出253萬多張，售票收入達新台幣4億3814萬餘元，

民主進步黨市議員林德宇指出，花博原本預計門票收入16.8億元，因市府免費入園政策，門票收入現僅約4.5億元，門票收入短收，推估總收支短差近10億，市府如何處理。同黨市議員何敏誠建議成立「不當花博清算委員會」解決疑慮。

盧秀燕表示，從市民身上賺錢不是舉辦花博的目的，舉辦花博目的是行銷台中，台中市民已經付了86億的稅金，當然有權享受跟其他縣市、外國人的票價區別。

為衝高花博遊客人次，民進黨市議員鄭功進建議，找來去年底大選期間被稱為漢子、禿子、燕子的新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜和盧秀燕「3子」合體，吸引民眾，盧秀燕表示，大家行程都很滿，她雖然沒把握，但會盡力邀請。

中國國民黨市議員黃馨慧表示，前市府時期的政策，包括門票代收委辦造成門票收入短收，為推銷花博卡造成公平爭議，花博卡製作與各項花費與工程，要求市府在3個月內清查。同黨市議員李中指出，花博票務委由廠商代售，契約違反預算法收支不得互抵的規定。

盧秀燕表示，她上任前，所有工程都已經發包，但她承諾，3個月內清查並向議會報告，維護市民權益。