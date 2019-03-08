親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

謝龍介賣麻豆文旦 最強村姑：別來騙選票

創業大展驚見賭廳？ 原來是遊戲餐廳

2019-03-08 17:09聯合報 記者黃寅╱即時報導

什麼，這不是賭場嗎？台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，會場裡有多個連鎖加盟業種，另也首見「遊戲餐廳」以及傳統整復推拿事業加入，讓人耳目一新，會場更擠進滿滿人潮紛紛來尋找創業機會和商機。

台灣連鎖加盟促進協會目前有373家會員，連鎖加盟家數達20萬家，去年開店數達2萬家，為就業市場帶來2萬1千個就業機會。

理事長李日東指出，民眾生活e化程度增加後，社會的變化和需求都更為增加，也愈需要靈活的小型企業滿足客人的需求，帶給連鎖加盟事業更多發展的空間，更適合民眾藉此創造自己的事業。

應邀剪綵的副市長楊瓊櫻致詞時歡迎廠商來台中設廠，並表示一定會給予優惠，另也將進一步安排相關廠商與經濟發展局座談，讓市府將請益如何進一步發展經濟，讓人民賺到錢。

這次展出的總計有154個攤位、53家品牌，包括弘爺漢堡、蕃茄村、幸福小屋、Mr.Wish等知名商家，其中還有布置的像國外賭場般的遊戲餐廳，不但有賭桌，還有真人搖骰盅，一整天吸引不少目光和詢問。聚寶遊戲餐廳總經理龔柏輔說，玩家是購買虛擬寶物進場玩，意思就像桌遊一般，贏得的虛寶也只可以兌換餐飲，所並不觸及賭博。

江夏傳統整復推拿也在展場設點，掌門師父黃正斌親自坐鎮，吸引許多市民親身體驗。當看到經由他和其弟子著手調整後，原本身體有問題的民眾立即一展歡顏，現場不但傳出讚嘆聲，加盟的詢問度也更高。

黃正斌11歲即開始學習傳統整復，在業界享有聲譽。他表示，是為了把有益民眾的中國傳統手法傳下去，才想到發展加盟事業，目前全省已有11個據點，目標要發展至30家。

台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，江夏傳統整復推拿也在展...
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，江夏傳統整復推拿也在展場設點，掌門師父黃正斌（中）親自坐鎮。記者黃寅／攝影
分享
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟」，遊戲餐廳布置的像賭場般，但...
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟」，遊戲餐廳布置的像賭場般，但並不涉賭。記者黃寅／攝影
分享
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，江夏傳統整復推拿也在展...
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，江夏傳統整復推拿也在展場設點，掌門師父黃正斌（中）親自展示手法。記者黃寅／攝影
分享
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，會場裡有多個連鎖加盟業...
台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，會場裡有多個連鎖加盟業種。記者黃寅／攝影
分享

經濟創業賭場
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

歐米馬白色情人節辦生日趴 百份報名禮物半小時搶光

2019-03-08 15:56

影／三八婦女節 林佳龍今天要送家中「女司機」一個擁抱

2019-03-08 15:35

台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24

中市大安溪內灣堤段將整修 預計4月底完工

2019-03-08 15:07

台中20公噸茂谷柑 封櫃外銷大馬

2019-03-08 14:26

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

大雨特報！ 中市府開啟豐原葫蘆墩公園第五區閘門

2019-03-08 09:30

南投乾旱農損 立委爭取擴大認定

2019-03-07 23:51

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

從稻米到鴨蛋 彰化青農優質農產品周日大集合

2019-03-07 23:32

教老人吃得健康 南投縣營養師社區推廣

2019-03-07 23:05

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

彰化路邊驚見2死豬嚇壞鄉民 動防所：打架體弱死亡

2019-03-07 18:35

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

屏東燈會夯 2020台中接棒盼打造中台灣人驕傲

2019-03-07 14:03

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

南投松柏嶺興建高空觀景平台 居民反對以重劃方式開發

2019-03-07 12:39

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定

2019-03-07 20:20

阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪

2019-03-07 20:15

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台

2019-03-08 16:35

放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗

2019-03-08 00:15

影／當官清廉只能配鹽！太保市長：想吃好只能種田

2019-03-08 15:09

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導

2019-03-08 14:39

台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推

2019-03-07 23:27

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01

關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

百年老榕砍不砍 南市府下周會勘

2019-03-07 23:47

超暖心！台南市警局長邀視障按摩 慰勞女性同仁

2019-03-08 11:08

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

台南魚塭轉租發展太陽能 養殖戶憂生計受挑戰

2019-03-08 12:14

影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣

2019-03-08 14:03

彰化路邊驚見2死豬嚇壞鄉民 動防所：打架體弱死亡

2019-03-07 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top