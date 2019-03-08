創業大展驚見賭廳？ 原來是遊戲餐廳

2019-03-08 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



什麼，這不是賭場嗎？台灣連鎖加盟促進協會上午在台中市舉辦「台灣創業加盟大展」，會場裡有多個連鎖加盟業種，另也首見「遊戲餐廳」以及傳統整復推拿事業加入，讓人耳目一新，會場更擠進滿滿人潮紛紛來尋找創業機會和商機。

台灣連鎖加盟促進協會目前有373家會員，連鎖加盟家數達20萬家，去年開店數達2萬家，為就業市場帶來2萬1千個就業機會。

理事長李日東指出，民眾生活e化程度增加後，社會的變化和需求都更為增加，也愈需要靈活的小型企業滿足客人的需求，帶給連鎖加盟事業更多發展的空間，更適合民眾藉此創造自己的事業。

應邀剪綵的副市長楊瓊櫻致詞時歡迎廠商來台中設廠，並表示一定會給予優惠，另也將進一步安排相關廠商與經濟發展局座談，讓市府將請益如何進一步發展經濟，讓人民賺到錢。

這次展出的總計有154個攤位、53家品牌，包括弘爺漢堡、蕃茄村、幸福小屋、Mr.Wish等知名商家，其中還有布置的像國外賭場般的遊戲餐廳，不但有賭桌，還有真人搖骰盅，一整天吸引不少目光和詢問。聚寶遊戲餐廳總經理龔柏輔說，玩家是購買虛擬寶物進場玩，意思就像桌遊一般，贏得的虛寶也只可以兌換餐飲，所並不觸及賭博。

江夏傳統整復推拿也在展場設點，掌門師父黃正斌親自坐鎮，吸引許多市民親身體驗。當看到經由他和其弟子著手調整後，原本身體有問題的民眾立即一展歡顏，現場不但傳出讚嘆聲，加盟的詢問度也更高。