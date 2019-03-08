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鹿港慶端陽5月11日迎龍王 續辦夜間龍舟賽

2019-03-08 16:45中央社 彰化縣8日電

彰化縣長王惠美今天前往鹿港龍山寺擲筊請示，選定今年「鹿港慶端陽」系列活動「龍王祭」迎龍王將在5月11日登場，同時辦理龍舟下水典禮，夜間龍舟賽也將繼續舉辦。

今年「鹿港慶端陽」系列活動仍將由龍王祭揭幕，彰化縣長王惠美今天前往鹿港龍山寺，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示龍王祭辦理日期，結果擇定5月11日舉辦活動及龍舟下水典禮。

王惠美說，「鹿港慶端陽」活動辦理40多年，除延續很好傳統，現正積極爭取將「鹿港慶端陽」活動列入無形文化資產；今天透過擲筊選出龍王祭日期與時辰，迎龍王之後就代表鹿港慶端陽揭開序幕，邀全國民眾利用端午連假來鹿港看龍舟、嚐美食、賞古蹟、玩民俗。

王惠美表示，彰濱水道仍在疏濬，因此今年龍舟賽場地繼續在福鹿溪，且考量天氣炎熱，也繼續辦夜間龍舟賽，讓選手及觀眾可較輕鬆、不用曝晒豔陽下，縣府也會將日間、夜間旅遊行程及龍舟賽辦得更熱鬧，吸引更多鄉親來觀光，一起為鹿港拚經濟。

縣府文化局表示，鹿港慶端陽系列活動有龍王祭迎龍王、國際龍舟競賽、傳統戲曲表演、魯班公宴等，其中，龍王祭當天恭迎龍山寺龍王尊神遶境，並迎同天后宮水仙尊王前往龍舟競賽場地，保佑賽事平安圓滿，是全台特有民俗儀式。

鹿港龍舟賽王惠美
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