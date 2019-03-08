天使好久不見 愛奇兒友好週台中擬起跑

2019-03-08 15:40 中央社 台中8日電



為表達對身心障礙者及家屬的支持，台中市將自10日起至16日止舉辦「336愛奇兒週」活動，中市府籲請市民及各行各業都能友善愛奇兒（身障者），做其最堅強的後盾。

台中市政府社會局今天與天使心家族社會福利基金會共同舉辦第10屆「336天使好久不見—愛奇兒家庭日」活動記者會，台中市副市長楊瓊瓔、台中市社會局長李允傑等與會歡迎基金會董事長林振國率領團隊前來台中市舉辦友好週活動。

楊瓊瓔致詞時表示，感謝許多像天使心家族這樣在社區中認真經營的民間機構團體，協助市府一起建構身心障礙服務網絡；台中市最重視社會福利，要讓「小的好、老的好、年輕人沒煩惱！」

楊瓊瓔指出，台中市目前約有12萬4000多名身心障礙者，每名身心障礙者都代表一個家庭，身為一個媽媽，孩子感冒了都會緊張擔心，更何況長期需要照顧的身心障礙孩子，更需要加倍付出，家長的壓力也需要旁人支持理解。

林振國表示，2006年成立天使心家族社會福利基金會時，當時台中一名家有腦性麻痺愛奇兒的媽媽，特別寫信到台北辦公室，希望能將天使心照顧家長的精神延伸到台中市，基金會於2010年成立台中服務處，希望這名媽媽能看到基金會的努力。

在第一線與愛奇兒家庭接觸的天使心家族社會福利基金會台中服務處副主任黃鈺婷說，不少家有愛奇兒的家長，常因照顧身心障礙的孩子而喘不過氣來，甚至還會自責；在有相同處境的家長彼此鼓勵下，而能產生正面能量。

黃鈺婷以一名家有15歲多重障礙兒的曾媽媽為例指出，曾媽媽的兒子因為罹患罕見疾病，導致視力不佳、行動不便、智力受影響，也不會說話，曾媽媽只能從小孩的表情及聲音來判斷需求；沒有達到需求時，小孩還會生氣甚至咬人，這不只照顧過程很辛苦，曾媽媽更不時自責把小孩生成這樣而走不出來。

她表示，曾媽媽來到服務處，藉由其他同樣家有愛奇兒的家長給予鼓勵，彼此幫忙打氣，心情才漸漸穩定，也能正向走出自我。

楊瓊瓔指出，市府響應基金會推出的愛奇兒週，將在活動期間，聯合服務中心、台中公車業者、環境清潔人員等，都會配戴友好天使的徽章，表達對身障家庭的關懷，希望透過活動能讓這些小天使開心生活，也讓更多人認識、關懷他們。

社會局表示，16日在台中南屯區豐富公園將舉辦336愛奇兒家庭日活動，現場將由愛奇兒家庭進行擺攤，讓民眾透過遊戲等活動與愛奇兒互動，並安排愛奇兒家庭進行舞台表演，歡迎民眾參加，一起關懷支持愛奇兒家庭。

每年三月的第3個星期六，天使心家族社會福利基金會都會舉行愛奇兒系列活動，表達社會對身心障礙者及家屬的支持，今年台中市將擴大從10日至16日辦理「336愛奇兒週」活動，歡迎大家用行動展現對愛奇兒家庭的友好。