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綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣曾主辦2012鹿港台灣燈會，有沒有必要再辦2020台灣燈會？最近因縣長王惠美拒絕舉債辦燈會，引起綠營民代砲轟，前縣長魏明谷團隊連日來也在臉書猛酸，綠營更找屏東縣長潘孟安9日到彰化分享辦燈會的經驗，要為第一選區立委補選，民進黨籍候選人黃振彥拉抬聲勢。

溪湖鎮無黨籍的大竹里里長何炳樺看不下去，今天在臉書個人網頁貼文痛批，縣府已債台高築，還要再借錢辦活動，債留縣民和下一代嗎？前縣長魏明谷團隊不思未來彰化縣如何走，王惠美身為縣長，開源節流有什麼不對？

何炳樺說，政府每次舉辦台灣燈會就花費5億元以上，燈會才2星期，等於1 天就燒3500多萬元，不用在為民謀福利的公共建設，而浪費在煙火式的活動值得嗎？何況縣府已負債268億元，大家為什麼不理性思考，主政者是應開源節流，還繼續借錢辦聲光秀和放煙火？舉辦燈會不只讓縣府團隊忙成一團，也累壞學校、警察、志工。

他說，台灣燈會激情後，對帶動的經濟效益，到底是商家，還是垃圾、塞車、交通混亂留給在地居民？如何結合在地風土民情舉辦，如：白沙燈排，才是最好的選擇吧？像縣府大年初一到元宵節在溪州公園舉辦「花在彰化」賞花賞燈活動，不是已收到很好的行銷彰化的效果？

「屏東是總統蔡英文的故鄉，中央提供廣大的資源給屏東縣政府，今年台灣燈會辦很成功，我也肯定屏東縣政府，這也是台灣的驕傲。」何炳樺說，身為行政首長在財政困難的情況下，自應開源節流，以深耕地方為優先考慮，每年元宵節全台有22個地方同時舉辦燈會活動，有必要嗎？綠色民代和媒體也就算了，他最不能諒解前縣長魏明谷團隊在臉書上酸言酸語。

何炳樺指出，前縣長魏明谷曾爭取利用田中的高鐵特定區舉辦2020台灣燈會，王惠美上任後評估，認為沒有必要舉辦，中央改請台中市接辦。他要問「田中高鐵站適合作台灣燈會的場地嗎？要產業，沒產業，要電沒電。」舉債辦了燈會，能給田中地區帶來什麼經濟效益？還不如把這5億多元用在地方建設更務實。

彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺。圖／擷自何柄樺臉書
彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺。圖／擷自何柄樺臉書
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台灣燈會屏東縣政府魏明谷
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