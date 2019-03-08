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彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08聯合報 記者劉明岩╱即時報導

引發正反爭論的彰化縣政府放棄2020台灣燈會話題，今天持續在縣議會延燒，民進黨籍縣議員賴清美批評縣長王惠美「鎖縣」、「怕人家來嗎？」國民黨議員雖然支持縣府的「深思熟慮」，但希望縣府也能爭取更多大型活動，王惠美回應「請大家拭目以待」。

彰化縣政府為了放棄2020台灣燈會的事，連日來，引發熱議，在今天縣議會臨時會中，國民黨籍議員蕭如意、劉惠娟、鄭俊雄、陳玉姬、劉淑芳、顧黃水花等人，群起「做球」給縣府說明的機會，同意目前縣府因財政困難，才不得不放棄這個機會。

不過，藍營議員也認為舉辦燈會可以帶來人潮與商機，並建議縣長王惠美繼續爭取來年的台灣燈會，不必花大錢，把錢花在刀口上，透過包裝創造具有彰化人文特色的價值。

民進黨籍議員賴澤民、賴清美、莊陞漢等人則強力批判，指縣府以財政困難、時間太趕為理由，將2020年台灣燈會主辦權讓給台中，如果這個理由成立，王惠美縣長不就是在害同是國民黨的台中市長盧秀燕，還指屏東能成功舉辦台灣燈會，彰化縣為什麼做不到。

縣議員賴清美指出，縣府放棄舉辦台灣燈會可以行銷彰化的機會，是在「鎖縣」，「怕人家來」，還問縣長王惠美對彰化未來再度爭取大型活動，有什麼計畫？

縣長王惠美答覆要大家「拭目以待」，隨即指示城觀處長馬英傑答覆，馬英傑表示，交通部觀光局是去年１０月給縣府公文，詢問彰化縣政府是否有承辦的意願，到１２月再度詢問縣府意願，縣府以只有一年準備時間太趕，及縣府財政困難為理由，回函放棄承辦。

對於藍綠議員要求縣府持續爭取在彰化縣舉辦大型活動，王惠美請大家拭目以待。記者劉明...
對於藍綠議員要求縣府持續爭取在彰化縣舉辦大型活動，王惠美請大家拭目以待。記者劉明岩／攝影
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台灣燈會王惠美
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