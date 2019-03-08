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南投手工製茶 全國率先獲登錄文化資產

2019-03-08 12:39中央社 南投縣8日電

南投「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶、名間埔中茶」分依文資法規定皆獲登錄「傳統知識與實踐」類別文化資產。南投縣文化局長林榮森今天說，這是全國首兩件登錄這項類別的文資。

林榮森表示，文化資產保存法在「無形文化資產」類別增加「傳統知識與實踐」，定義為「各族群或社群，為因應自然環境而生存、適應與管理，長年累積、發展出之知識、技術及相關實踐」。

林榮森說，南投縣許多鄉鎮是茶葉產區，全縣茶葉生產面積與數量占全台過半，縣內傳統著名茶區就是鹿谷鄉、名間鄉；傳統製茶產業從種植、採摘到烘焙完成，全依人力手工並須配合天候，過程包含地方社群與自然環境互動，發展出系統性專業知識與技術。

根據南投縣政府文化局資料，「傳統手工製茶-鹿谷烏龍茶」文化資產保存者為75歲蘇文昭，他從18歲開始製茶，保留全套手炒茶傳統設備至今，多次獲電視台邀請表演手炒茶技術，也不斷以辦活動方式傳承及推廣傳統茶葉製程知識，由於目前鹿谷凍頂山區茶葉生產製作已大量以機器取代人工，每道程序都用傳統手工的製茶師已很少。

文化局表示，「傳統手工製茶-名間埔中茶」文資保存者為80歲陳茂淳，他從民國60年代起參加各項茶葉技術競賽，經常獲獎項肯定，不僅家中掛滿匾額，陳茂淳的製茶技術也受名間鄉製茶業界推崇。

文化局指出，「傳統手工製茶」提案審議登錄程序先由提報人送案至文化局，再由文化局與專家學者、文化資產審議委員現場訪查，經訪查通過後辦理公開說明會，邀請全縣農會及鄉鎮公所出席，達成共識後，再送南投縣無形文化資產審議會審議。

文化局表示，經南投縣無形文化資產審議會第一次會議審議討論，認為傳統手工製茶流程需經採菁、萎凋、靜置、攪拌、大浪、堆菁、殺菁、揉捻、初乾、團揉、乾燥、烘存、揀技、烘焙等過程，所承載傳統知識內容具一定系統性與完整性。

文化局指出，製茶產業是南投縣特色鮮明的文化產業，因此，審議通過並辦理公告，南投成為全國率先登錄「傳統知識與實踐」類別文化資產的縣市。經審議保存者蘇文昭、陳茂淳兩人各種具體事蹟，顯示是這項傳統知識與實踐文化脈絡下的適當人選。

文化局文化資產文資法
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