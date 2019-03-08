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王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮慶端陽系列活動每年都是由龍王祭揭開序幕，彰化縣長王惠美今天到鹿港龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動日期，擲筊結果決定5月11日將舉辦龍王祭及龍舟下水典禮，王惠美也表示，因為端午節天氣炎熱，再加上彰濱水道還在疏浚階段，所以繼續在福鹿溪舉辦龍舟賽，夜間龍舟賽也繼續辦理。

今天農曆2月2日「龍抬頭」的好日子，王惠美在在彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、鹿港鎮代會主席王炫斐、彰化縣龍舟委員會總幹事吳文輝、龍山寺管委會主委施輝雄等人陪同下擲筊請示辦龍王祭時間，她連續擲出4筊擇定5月11日（農曆4月7日）將舉辦龍王祭。

王惠美說，鹿港慶端陽活動已有40多年歷中，且將過去很好的龍王祭等傳統延續下來，現在也積極爭取將鹿港龍王祭列入無形文化資產，迎龍王後就代表鹿港慶端陽系列活動拉開序幕，龍舟選手練習準備迎接比賽，今年鹿港划龍舟從早上到晚上，邀請鄉親利用端午連假好好來彰化鹿港看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗，一起歡度端午佳節。

王惠美說，今年將繼續保持夜間龍舟賽，選手及觀眾可比較輕鬆，不用再曝曬在炎陽下，同時也會有日間、夜間的旅遊活動，把龍舟賽辦得更熱鬧，一起來拚經濟。

凃淑媚表示，今年於龍山寺、天后宮、寶成企業、帝寶、宏碁等單位捐助了5艘的新龍舟要在活動當天遊街，歡迎大家來鬥鬧熱。

鹿港擁有中部地區唯一能舉行大型龍舟賽的河道，而今年邁入第42年的「龍王祭」將為「鹿港慶端陽系列活動」展開序幕，為讓龍舟競賽順利舉行，每年於慶端陽賽龍舟前，均會恭迎龍山寺「龍王尊神」遶境，並迎同天后宮「水仙尊王」前往龍舟競賽場地護持，保祐賽事平安圓滿，是全台特有民俗儀式。

名列全國十大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」是全台舉辦最悠久且規模最大的端午節慶活動，活動包括「國際龍舟競賽」、「傳統戲曲表演」「魯班公宴」等，並在福興穀倉書法公共道場、文開書院跨文化漢學中心、鶴棲別墅、鹿港各觀光工廠等都有一連串的活動。

彰化縣長王惠美今天到鹿港龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動日期，...
彰化縣長王惠美今天到鹿港龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動日期，擲筊結果決定5月11日將舉辦龍王祭及龍舟下水典禮，王惠美也表示，今年也將繼續辦夜間龍舟賽。記者林宛諭／攝影
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彰化縣長王惠美今天到鹿港龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動日期，...
彰化縣長王惠美今天到鹿港龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動日期，擲筊結果決定5月11日將舉辦龍王祭及龍舟下水典禮，王惠美也表示，今年也將繼續辦夜間龍舟賽。記者林宛諭／攝影
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鹿港龍舟賽王惠美
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