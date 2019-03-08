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大雨特報！ 中市府開啟豐原葫蘆墩公園第五區閘門

2019-03-08 09:30聯合報 記者余采瀅╱即時報導

連日大雨，為避免河川下游溢淹，台中市水利局昨晚已採預防性措施，開啟豐原葫蘆墩公園第五區閘門，維持軟埤仔溪水流順暢。

氣象局昨晚針對台中地區7日晚間到8日，發布大雨特報。台中市水利局已將軟埤仔溪滯洪池四孔閘門全數開啟空庫防洪，目前滯洪池水位已降低到接近渠底。

台中市水利局指出，考量今日仍有間歇性大雨的可能性，閘門持續開啟，待大雨特報解除後，再行關閉蓄水。

連日大雨，為避免河川下游溢淹，台中市水利局昨晚已採預防性措施，開啟豐原葫蘆墩公園...
連日大雨，為避免河川下游溢淹，台中市水利局昨晚已採預防性措施，開啟豐原葫蘆墩公園第五區閘門，維持軟埤仔溪水流順暢。圖／台中市水利局提供
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台中市大雨特報滯洪池
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