柴燒窯創金氏世界紀錄 林瑞華盼走出台灣的路

2019-03-08 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



竹南蛇窯第二代窯主林瑞華自幼在窯場長大，除了製陶，他更研發新窯爐，掌控柴燒窯溫，讓火與土產生質變，變化出不同釉質創作；林瑞華在2016年創下柴燒窯最高溫1563度的金氏世界記錄，作品命名為「寶島台灣」，他說，「期望可以做出屬於台灣的陶，走出台灣的路。」

64歲林瑞華傳承四代陶業，父親林添福在苗栗竹南創建「竹南蛇窯」，林瑞華自幼在窯場長大，耳濡目染下，19歲開始學習陶藝，為做出不一樣的作品，他花了1年在蛇窯裡反思陶藝的形成，發現天然釉色經火煉而成，而釉色的關鍵在於「窯燒的溫度」。

掌握這個關鍵，林瑞華埋首研究高溫柴燒技術，23年前設計「化十窯」，可柴燒高溫1447度，14年前再研發「如意登窯」，採「半倒焰」火路，使作品的質感與紋路更提升。6年前打造「方華窯」，利用柴及煙再燃燒，創新1563度高溫柴燒技法，製作出陶藝品「寶島台灣」，創下柴燒窯最高溫金氏世界記錄。