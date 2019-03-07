教老人吃得健康 南投縣營養師社區推廣

2019-03-07 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



為延緩地方長輩失能，南投縣府衛生局決定從「吃」下手。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook

南投縣高齡化問題嚴重，65歲以上縣民占全縣人口近2成，為延緩地方長輩失能，縣府衛生局決定從「吃」下手，除成立「社區營養推廣中心」設諮詢站，安排營養師直接走進社區教導怎麼「吃」。

縣府衛生局指出，老人家最容易犯的錯就是「只顧吃飽、沒顧健康」，因此自製2套社區營養互動教學工具，昨更前進草屯新豐社區以唱跳口訣、互動遊具等教長輩吃得夠、吃得對、吃得健康，去年至少已辦理25場，粗估1368人參與。

「請你跟我這樣吃！」社區推廣營養中心營養師楊淑茹說，透過打菜6口訣「早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果油脂一茶匙」幫助長輩記憶，讓他們健康吃足每日營養所需。

這六大類食物攝取不分老少男女都通用，差別僅是吃的食物不同，楊表示，像長者牙口差，就選擇軟嫩或流質食物，年輕人水果吃芭樂，老人家就吃木瓜、葡萄等，肉類就吃纖維少好消化的魚，堅果類可吃粉類的黑芝麻粉、花生粉等。

此外，楊也提到，人老了，膀胱易無力，有些長輩怕頻尿跑廁所，索性少喝水，但這樣是錯的，因為水分可以幫助腸道蠕動，能預防便秘，因此「多喝水」很重要，每天應飲用6至8杯250cc的水為宜。

衛生局長黃昭郎說，除聘請調派3名營養師走進社區，為長者營養風險作評估，同時固定每周三下午1時30分至5時在衛生局1樓諮商室成立諮詢站，提供飲食輔導、醫療轉介、預約講座和個別諮詢等。