企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇，彰化縣長王惠美(左二)並與智榮基金會董事長施振榮(左一)等人就彰化的產業優化政策進行對談，討論如何協助傳統產業突破困境，共同擘劃彰化產業永續發展藍圖。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇，建大工業總裁楊銀明向彰化縣長王惠美提出建言說，彰化縣近年來並沒有新的工業區產生，很多企業都被迫到其他縣市去投資，例如建大、正新、允強等都跑到雲林縣投資，希望未來彰化縣在短期能夠再策劃更多的工業區，讓有心在彰化發展的企業有舞台。

彰化縣府今天邀請智榮基金會董事長施振榮進行專題演講，彰化縣長王惠美並與施振榮建、楊銀明、東海大學行政管理暨政策學系系主任陳秋政等人就彰化的產業優化政策進行對談，討論如何協助傳統產業突破困境，共同擘劃彰化產業永續發展藍圖。

楊銀明表示，彰化縣過去大部分是傳統產業，傳統產業必須要升級，未來是物聯網及智慧生產的趨勢，彰化縣有很多企業，雖然不是說超大的企業，但有很多的隱形冠軍，要因應這樣的趨勢，業界未來在「人才的培訓」方面必須要加把勁，加強產學合作。

王惠美表示，施振榮董事長長期以來關心台灣的發展與競爭力，不斷地推廣王道思維，很難得這次有機會能透過施董事長40多年來的功力，分享如何將企業經營與儒家思想做最好結合與實踐的經驗分享。

王惠美說，彰化縣是產業大縣，傳產發達，品牌也很多，隨著科技發展，如何讓能力不敗，透過論壇與大家分享，期待企業能夠了解問題，提早布局，一起邁向「美好彰化、希望城市」。