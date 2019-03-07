親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇...
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇，彰化縣長王惠美(左二)並與智榮基金會董事長施振榮(左一)等人就彰化的產業優化政策進行對談，討論如何協助傳統產業突破困境，共同擘劃彰化產業永續發展藍圖。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇，建大工業總裁楊銀明向彰化縣長王惠美提出建言說，彰化縣近年來並沒有新的工業區產生，很多企業都被迫到其他縣市去投資，例如建大、正新、允強等都跑到雲林縣投資，希望未來彰化縣在短期能夠再策劃更多的工業區，讓有心在彰化發展的企業有舞台。

彰化縣府今天邀請智榮基金會董事長施振榮進行專題演講，彰化縣長王惠美並與施振榮建、楊銀明、東海大學行政管理暨政策學系系主任陳秋政等人就彰化的產業優化政策進行對談，討論如何協助傳統產業突破困境，共同擘劃彰化產業永續發展藍圖。

楊銀明表示，彰化縣過去大部分是傳統產業，傳統產業必須要升級，未來是物聯網及智慧生產的趨勢，彰化縣有很多企業，雖然不是說超大的企業，但有很多的隱形冠軍，要因應這樣的趨勢，業界未來在「人才的培訓」方面必須要加把勁，加強產學合作。

王惠美表示，施振榮董事長長期以來關心台灣的發展與競爭力，不斷地推廣王道思維，很難得這次有機會能透過施董事長40多年來的功力，分享如何將企業經營與儒家思想做最好結合與實踐的經驗分享。

王惠美說，彰化縣是產業大縣，傳產發達，品牌也很多，隨著科技發展，如何讓能力不敗，透過論壇與大家分享，期待企業能夠了解問題，提早布局，一起邁向「美好彰化、希望城市」。

施振榮說說，台灣產業要轉型升級，尤其全世界產業已經走入產業4.0，產業4.0不僅是製造業，所有產業都需要升級，跟物聯網與人工智慧都有一些關聯性，台灣產業的技術如果不升級、競爭力如果不提升的話，當然我們沒辦法更上一層樓，台灣相對的資通訊的能力是世界一流的，如何透過利用這些來和各個產業合作，把人工轉型為智慧化是當務之急，並以內需來帶動外銷，這跟過去的產業發展有些不同，就是從內部製造業智慧製造的需要、智慧產業的需要、智慧交通，以及智慧城鄉的發展，把這些經驗帶動到國際上去，變成一個產值相對不像以前那麼高，但它的附加價值是比較高的，所以附加價值高也是台灣產業發展的大方向。

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇...
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「王道與領導」專題演講暨「產業優化，改造彰化」論壇，吸引企業代表、地方人士參與。記者林宛諭／攝影
分享

王惠美物聯網
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

彰化路邊驚見2死豬嚇壞鄉民 動防所：打架體弱死亡

2019-03-07 18:35

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

南投松柏嶺興建高空觀景平台 居民反對以重劃方式開發

2019-03-07 12:39

玉山下起三月雪 26名山友依然順利登頂

2019-03-07 11:06

鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10

台中14家醫院有預立醫護諮商 80人簽署擁有善終權利

2019-03-07 07:32

流浪貓狗爆滿 投縣5月底前暫停收容

2019-03-06 23:36

南投「運動夜市」 新增划船、木球、射箭…

2019-03-06 23:34

彰化高鐵特區土地 將切成小區塊標售

2019-03-06 23:33

保費高、僅1期有效 梨保險乏人問津

2019-03-06 23:31

農作物旱災救助 龍眼、荔枝…盼納第二波

2019-03-06 23:28

露天焚燒減少 彰化空品逐年改善

2019-03-06 23:24

7縣市合作 中市議員：議題要精準

2019-03-06 23:20

7縣市區域治理平台 4月台中開張

2019-03-06 23:17

台中密集擴檢 少了奧客 苦了警察

2019-03-06 23:16

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

2019-03-06 19:14

南投觀光處長王源鍾將退休 200多名業者齊聚感謝付出

2019-03-06 18:48

「老人斑」枇杷農損 現金救助啟動每公頃9萬元

2019-03-06 18:32

彰化空氣品質測站顯示空氣變好了 民眾有感嗎？

2019-03-06 18:21

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

錯失台灣燈會影響彰化高鐵特區聚焦？他提兩點建議

2019-03-06 16:17

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

玉山下起三月雪 26名山友依然順利登頂

2019-03-07 11:06

淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10

省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33

火大！台南麻豆圖書館整修拖2年 總圖：4月初重開

2019-03-06 21:56

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

賣西瓜超過50年 西螺西瓜大王開賣了！

2019-03-07 13:07

全靠921地震牽線 失聯百年的宗親續血緣團聚祭祖

2019-03-07 17:11

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

影╱今晨嘉義上空有美美雲海 夾在不同雲層之間

2019-03-07 10:00

桃園中路二號住宅中籤率約一成 可望9月入新厝

2019-03-07 12:53

文大「大典館」違建 不能補照 要自行拆除

2019-03-07 00:01

台中密集擴檢 少了奧客 苦了警察

2019-03-06 23:16

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

蘇花改 評估東澳-南澳段可行性

2019-03-06 23:23

台鐵求20頃檢修基地 宜蘭面臨「現代版愚公移山」

2019-03-06 23:30

台中14家醫院有預立醫護諮商 80人簽署擁有善終權利

2019-03-07 07:32

吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19

世界第一大蕨類「鹿角蕨」 國際蘭展亮點

2019-03-06 22:55

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

淡海輕軌電纜遭竊5天才發現 捷運公司：檢討巡查範圍

2019-03-07 13:19

骯髒鬼！里長「開罵牌」嚇阻亂丟垃圾

2019-03-06 23:58

封館半年變2年 麻豆圖書館何時開？

2019-03-06 23:34

南投「運動夜市」 新增划船、木球、射箭…

2019-03-06 23:34

基隆4招取締垃圾丟包 20天揪出24人

2019-03-06 23:51

尖石賞瀑的私房景點 老鷹溪步道今啟用

2019-03-07 17:03

台南百年最少冬雨！3個月只下1.5毫米 市府積極備戰

2019-03-06 23:01

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top