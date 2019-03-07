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廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08聯合報 記者劉明岩╱即時報導

非洲豬瘟疫情緊繃，打亂了廚餘回收步調，彰化縣部分鄉鎮清潔隊為避免麻煩，索性不再做廚餘回類，由民眾全部丟進垃圾車後，送進焚化爐。為解決廚餘回收處理問題，彰化縣環保局已獲環保署補助4800萬元建置破碎及脫水設備，將在田尾及彰化市設置生廚餘堆肥處理場。

環保局指出，政府目前尚未禁止廚餘養豬，但為了防範非洲豬瘟，中央要求在元月３１日前，輔導養豬業者取得廚餘再利用資格，也就是要求落實自主管理，高溫蒸煮廚餘時應持續攪拌，並維持中心溫度於攝氏90度以上，蒸煮至少1小時以上，並確實紀錄蒸煮操作情形，有效協助去化廚餘，彰化縣共有21場養豬場取得資格。

但如果隨著疫情升高，政府可能禁止廚餘養豬，因此各縣市即須有因應的準備，彰化縣環保局向環保署爭取到4800多萬元，再加上１４％自籌款，採購破碎、脫水設備，將優先改善田尾廚餘堆肥處場，並將在彰化市草慈埔垃圾場設置一處廚餘堆肥處場。　

彰化縣環保局環境工程科長葉鐙嘉說，彰化縣目前每月生產的生廚餘約800噸，而彰化市與田尾鄉的生廚餘堆肥場完成後，每月可處理900噸，可說綽綽有餘。

面對既有廚餘處理政策不明，部分廚餘回收業者裹足，有的鄉鎮公所清潔隊垃圾車即不再做廚餘分類回收，家戶的廚餘逕自往垃圾車丟，全部運往焚化爐焚化，由於未經脫水、瀝乾處理，增加了焚化爐處理的負擔。

彰化市公所清潔隊長林群富說，市公所清潔隊垃圾車仍依要求廚餘分類，由綠桶回收生廚餘自行處理，熟廚餘則由藍桶回收，委由廚餘回收業者處理。如果將來政策改變，禁止廚餘養豬，市公所仍會回收處理，並自行脫水、瀝乾。　

受非洲豬瘟疫情影響，彰化縣部分鄉鎮清潔隊垃圾車已不做廚餘分類，逕自丟進垃圾車，但...
受非洲豬瘟疫情影響，彰化縣部分鄉鎮清潔隊垃圾車已不做廚餘分類，逕自丟進垃圾車，但彰化市公所清潔隊垃圾車仍持續用綠桶收集收集堆肥廚餘。照片／彰化市公所清潔隊提供
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受非洲豬瘟疫情影響，彰化縣部分鄉鎮清潔隊垃圾車已不做廚餘分類，逕自丟進垃圾車，但...
受非洲豬瘟疫情影響，彰化縣部分鄉鎮清潔隊垃圾車已不做廚餘分類，逕自丟進垃圾車，但彰化市公所清潔隊垃圾車仍持續用綠桶收集收集堆肥廚餘。照片／彰化市公所清潔隊提供
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受非洲豬瘟疫情影響，彰化縣部分鄉鎮清潔隊垃圾車已不做廚餘分類，逕自丟進垃圾車，但彰化市公所清潔隊垃圾車仍持續用綠桶收集收集堆肥廚餘。照片／彰化市公所清潔隊提供
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廚餘垃圾車
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