螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



來鹿港小鎮一定要嘗嘗炸得香酥的蝦猳美味，鹿港有句諺語「一隻蝦猴配三碗糜」，早期蝦猴是鹿港地區窮人之寶；根據彰化縣政府委託學者的調查，螻蛄蝦保育區原本一直維持穩定的數量，每平方公尺有30多隻，2016年更創45隻最高紀錄，去年明顯變少，銳減到10多隻，縣府農業處副處長郭至善說，學者研判與氣候變化大有關，今年會特別追蹤調查。

蝦猴就是螻蛄蝦，生長在泥灘地的甲殼類動物，目前全世界只在台灣、香港和越南發現；台灣西海岸從淡水到雲林麥寮的潮間帶都可見，以彰化縣伸港、鹿港和王功的數量最多，多年來因過度捕捉及汙染，螻蛄蝦數量銳減。

彰化縣政府早在2006年間劃設伸港外海36公頃潮間帶為螻蛄蝦保育區。2016年10月，縣府檢討保育成效後，公告修正保育區範圍，增設伸港（二）20公頃、王功40.56公頃等2個螻蛄蝦保育區，及標示3個保育區的確切位置，擴大保育範圍。

郭至善說，縣府同時公告，除經主管機關核准之學術研究外，保育區範圍全年禁止採捕螻蛄蝦、二枚貝及其他水產動植物，希望能更有效養護及管理螻蛄蝦資源與棲地；違反者將依漁業法第65條第6款規定，處新台幣3萬元以上15萬以下罰鍰。

「縣府每年編列約100萬元委託彰化區漁會僱工巡視管理，並委託學者定期追蹤保育區螻蛄蝦數量及生態變化。」漁業科長丁宜君說，3個保育區各劃分核心區、養護區，核心區是絕對不准任何人為干擾，養護區是僅供生態教學、漁業生態體驗活動及學術研究，但需向縣府申請核准。