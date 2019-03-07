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日治彰化郡守灣生女 重返80年前官舍尋記憶

2019-03-07 18:15中央社 彰化7日電

這是父親曾住過的地方。來自日本的岡敬子跟隨丈夫來台，透過管道找到父親擔任彰化郡守時住的官舍。岡敬子表示，她在官舍出生，看到官舍仍保存良好，覺得很感動。

根據臉書粉絲專頁「南郭郡守官舍」的資料，彰化市南郭國小周邊在1920年被稱為南郭，屬於台中州彰化郡，當時日本人在現今的彰化市公園路及南郭路興建官舍給行政首長居住，官舍後來逐漸荒廢，南郭國小師生發起活化以及守護活動。

來自日本的岡敬子本名叫做拔井敬子，丈夫岡武史是知名的天文化學學者，岡武史接受國立台灣大學化學系的邀請來台演講，岡敬子也透過管道查到曾任南郭郡守的父親拔井光三擔任郡守時住的官舍，利用來台機會參觀南郭郡守官舍。

帶領岡敬子和岡武史參觀官舍的彰化市南郭國小老師陳宥妤說，岡敬子的父親1934年就任郡守，所住的地方就是南郭郡守官舍，岡敬子也在1934年出生，但根據岡敬子的說法，她當時年紀很小，對於官舍的記憶很模糊，後來回到日本，只有留下日治時代的地址。

陳宥妤表示，岡敬子只有以前的地址，輾轉確認父親曾住過南郭郡守官舍，利用這次來台的空檔，特別來到彰化看父親住過的地方，當時岡敬子說雖然記憶很模糊，但看到父親住過的官舍保存狀況良好覺得很感動，也讓她回想起住在台灣時那段美好的時光。

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