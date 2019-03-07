台中太平枇杷節系列活動 16日起展開

2019-03-07 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市政府農業局與太平區公所、太平區農會合作，將於3月16日至4月陸續舉辦2019太平枇杷節系列活動，包括枇杷及農特產品展售、園遊會、有獎徵答、紙風車劇團演出、枇杷評鑑會、手作DIY、登山健行、採果等活動，歡迎市民踴躍參加。

包括太平區農會理事長林章吉、常務監事鄧晉隆、總幹事余文欽、立法委員何欣純服務處代表、市議員賴義鍠、李麗華、張玉嬿、蔡耀頡服務處代表、農業局副局長蔡勇勝、太平區長許貴芳等上午都出席在大湖桶枇杷專業園區舉辦「2019太平枇杷節」記者會，為活動拉抬聲勢。

農業局人員指出，一系列活動有舞台表演、枇杷及農特產品展售、家政班美食園遊會、養生保健體驗、打卡送小禮物及有獎徵答等；期間還在頭汴國小還邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，也在太平區農會舉辦「枇杷評鑑會」、新福公園舉辦「幸福同樂會」，更於東汴國小舉辦「枇杷產業文化暨賞枇杷趣」登山健行活動。

30日並將於九二一震災紀念公園舉辦「花現枇杷節」舉辦親子共遊散步、枇杷及農特產品展售園遊會、闖關遊戲、賓果、手作DIY、泡泡體驗營、兒童寫生比賽等。

除此之外，還規劃了「農遊太平」深度旅行，透過枇杷巴士、枇杷採果、枇杷樹認養、頭汴坑打卡等活動，讓民眾享受一趟農村輕旅行。