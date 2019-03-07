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「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11聯合新聞網 綜合報導

屏東燈會剛剛風光落幕，辦得成功的燈會為當地帶來巨額的觀光人潮以及國際名聲，也被視為屏東縣長潘孟安繳出一張漂亮的成績單。相較之下，原本被列為明年燈會主辦地的彰化縣，卻被縣長王惠美以沒錢為由將主辦權拱手讓出，引發當地民眾強烈不滿。

彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美表示燈會要辦就要辦最好的，籌辦時間...
彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美表示燈會要辦就要辦最好的，籌辦時間實在太趕，未來還是會在最好的時機爭取辦燈會。聯合報系資料照片。
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許多彰化民眾滿心期待明年2020的燈會，可以像屏東燈會一樣為當地帶來商機與人潮，不過日前彰化縣長以經費不足、時間不夠為由主動棄權燈會主辦權，讓明年的燈會場地改由台中主辦。除了前彰化縣長魏明谷在臉書上表示看到2020台灣燈會在台中的消息時「覺得心碎」外，許多彰化鄉親也對縣府的決定感到震驚，痛斥「怎麼選出一個無能的縣長」、「丟彰化人的臉」，還表示「後悔把票投給她」，質問「沒有那個能力為什麼要選縣長」。

因放棄明年的燈會主辦權，彰化縣長王惠美的臉書湧入大量的批評留言。圖擷自 ...
因放棄明年的燈會主辦權，彰化縣長王惠美的臉書湧入大量的批評留言。圖擷自 FB: 王惠美
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彰化鹿港曾於2012年時舉辦過台灣燈會，當時曾獲得宏碁、華碩、寶成等企業的贊助，贊助金額高達一億元。網友分析，許多知名企業的負責人都來自彰化，國際大廠包括正新輪胎、自行車廠美利達和車燈大王帝寶工業也都設廠彰化，彰化員林更是「滿街超跑」被統計為全台億萬富翁密度最高的鄉鎮，若要舉辦燈會募款相信不愁沒有對象。

如今王惠美因財政為由放棄燈會主辦權引來網友們罵聲不斷，在她的臉書留下各式怨言，相較於屏東因燈會產出「我屏東，我驕傲」，彰化人只能留下「我彰化，我自卑」的回應。

前任彰化縣長魏明谷在臉書上對放棄主辦燈會一事表示「心都碎了」。圖擷自 F...
前任彰化縣長魏明谷在臉書上對放棄主辦燈會一事表示「心都碎了」。圖擷自 FB:魏明谷
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台灣燈會王惠美潘孟安魏明谷
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