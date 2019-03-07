影╱大甲高中生自製AR大甲地圖 折頁上掃瞄出照片影片

2019-03-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



大甲高中美工和廣設學程學生，在老師指導下走訪大甲街景和店家，拍照訪問還拍影片，利用AR技術製作折頁，手機下載免費軟體掃瞄折頁，就可看到學生拍的照片和影片，實境重現紙上，學校今天發表學生製作成果，指導老師林秋萍說，學生完成的作品比她預期還豐富，學生易庭瑀表示，她和同學走訪大甲店家和製作過程，從挫折中學習經驗，完成作品後很有成就感。

大甲高中校長蕭建華表示，這次美工和廣設學生的學習成果，讓學生學習更多元，到校外體會在地文化，實地和人對話，是很有意義的學習過程，學生的作品折頁，可讓民眾掃瞄看到AR照片影片，校方將和台中市政府觀光旅遊局討論，是否合作加印折頁，讓更多人從學生的作品中，認識不同的大甲人事物。

大甲高中美工學程主任林秋萍表示，她學習AR技巧後，想到傳統美術教學可以結合這項技巧，讓學生先透過手機GOOGLE地圖走訪大甲街道，和店家訪談拍照和影片後，再配合學生繪畫技巧描繪大甲地方特色景點和美食，給合AR技巧完成「大甲AR掃街趣」的實境地圖，4張折頁可看到不同街景和店家訪談畫面，也可掃瞄出學生的心得影片。

學生易庭瑀表示，她剛開始走訪店家時被拒絕，當時很挫折，後來努力說服，第一家訪談成功時，心情喜悅難以形容，她在走訪過程，更了解大甲的風土民情和特色，收獲很多。