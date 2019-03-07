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南投松柏嶺興建高空觀景平台 居民反對以重劃方式開發

2019-03-07 12:39聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣政府計畫在名間鄉松柏嶺興建類似「天空塔」高空景觀平台，由於居民對採用市地重劃方式辦理開發頗有疑慮，縣長林明溱表示尊重民眾意見，將改採其他方式辦理土地開發。

林明溱說，縣府為帶動松柏嶺受天宮周邊地方發展，辦理八卦山脈風景特定區計畫通盤檢討與變更，將松柏嶺西側露營區變更為旅遊服務專用區，並將在該地新建一座高空景觀平台，打造觀光旅遊新亮點，吸引遊客到訪，結合周邊商店街及受天宮的宗教活動，將可活絡地方經濟，有效帶動地方發展。

但地主對採市地重劃方式辦理變更後土地重新分配及取得有疑慮，因為市地重劃，須提供30％的土地作公共設施，他們當初主張的是將露營區恢復為旅館區，以便適度開發利用，並非「旅遊服務專用區」，如此僅對大地主較有利，對其他40多名小地主幫助不大。

經過討論後，說明會中也達成共識，先由縣府依都市計畫程序補辦公開展覽，民眾可提出反對辦理市地重劃的意見，再來辦理後續變更程序。

建設處長李正偉表示，當初受限國家風景區的規定，松柏嶺地區不能經營旅宿業，縣府順應民意將松柏嶺地區約6公頃露營區變更為「旅遊服務專區」，並獲本縣都市計畫審議委員會通過後報內政部核准，既然民眾反對採市地重劃方式辦理，縣府將會依照都市計畫來辦理後續的細部開發計畫。

觀光處長王源鍾則指出，高空觀景平台的土地取得，將等都市計畫程序進行告一段落後，將再循其他途徑來辦理，盡量保留原有公共設施土地，不會涉及大規模的開發，並會做好各項水土保持工作。

南投縣政府計畫在名間鄉松柏嶺興建天空塔，計畫採市地重劃辦理，但大多數地主反對，縣...
南投縣政府計畫在名間鄉松柏嶺興建天空塔，計畫採市地重劃辦理，但大多數地主反對，縣府決定順應民意，改採其他方式開發。圖／南投縣政府提供
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露營區都市計畫林明溱
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