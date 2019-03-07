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鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化扇形車庫是全台碩果僅存的扇形車庫，並展示有蒸汽火車頭做動態保存，去年吸引約35多萬名遊客，但因軌道枕木及參觀木棧道自然風化嚴重，台鐵彰化機務段表示，將從４月８日到５月７日進行．進行為期一個月的枕木抽換工程，施工期間，彰化扇形車庫暫不開放參觀。

依鐵路局彰化機務段統計，彰化扇形車庫在這20年知名度提升，參觀人數節節上升，從87年的2810人，逐年增加，到97年達1萬3326人，此後更是倍數增加，到100年接近10萬人，前年更一舉突破30萬人、去年則達35萬人，成了彰化縣知名的景點，更是鐵道迷朝聖的大熱門，假日更動輒2、3000人，尤其配合有蒸汽火車的活動，人潮更是洶湧。

彰化扇形原本有三輛國寶級蒸汽火車頭，其中的ＣＫ１０１、ＣＫ１２４均回台鐵台北機廠維修，目前車庫內還有ＤＴ６６８蒸汽火車頭，ＣＫ１２４在維修完畢後，最近會口彰化扇形車庫，然後再由由ＤＴ６６８回廠維修，維持車庫至少有一輛蒸汽火車頭供遊客參觀。　　　

不過，扇形車庫的軌道軌木枕木及參觀木棧道，也隨著風吹日曬，部分出現風化及腐朽現象，彰化機務段副段長王顯丕說，決定從清明節連假之後，即４月８日到５月７日辦理枕木抽換工程，為維護遊客的安全，在這一個月的施工期間，彰化扇形車庫將暫停開放參觀。

彰化扇形車庫４年前，也曾因辦理枕木及參觀木棧道抽換工程而暫停開放。

彰化扇形車庫目前除周一外，每周二到周日都開放，周六、周日是上午１０時到下午４時開放，其餘開放時間是下午１時到４時，周一遇假日也會彈性開放，均免費參觀。　　　　　　　　　

彰化扇形車庫將從４月８日到５月７日．進行為期一個月的枕木抽換工程，施工期間，彰化...
彰化扇形車庫將從４月８日到５月７日．進行為期一個月的枕木抽換工程，施工期間，彰化扇形車庫暫不開放參觀。記者劉明岩／攝影
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停放在彰化扇形車庫的國寶級蒸汽火車DT668，緩緩從車庫駛出，進入轉盤。本報資料...
停放在彰化扇形車庫的國寶級蒸汽火車DT668，緩緩從車庫駛出，進入轉盤。本報資料片／記者劉明岩攝影
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停放在彰化扇形車庫的國寶級蒸汽火車DT668，緩緩從車庫駛出，進入轉盤。本報資料...
停放在彰化扇形車庫的國寶級蒸汽火車DT668，緩緩從車庫駛出，進入轉盤。本報資料片／記者劉明岩攝影
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彰化扇形車庫將從４月８日到５月７日．進行為期一個月的枕木抽換工程，施工期間，彰化...
彰化扇形車庫將從４月８日到５月７日．進行為期一個月的枕木抽換工程，施工期間，彰化扇形車庫暫不開放參觀。記者劉明岩／攝影
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