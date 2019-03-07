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韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中后里泰安櫻花季的活動已結束，泰安的櫻花目前仍開，泰安派出所旁邊的停車場也開放民眾停車，賞花遊客不需再停車太遠就可就近停車賞花 。

今天還在下雨，泰安派出所表示，泰安櫻花目前仍可欣賞，這週六日還有櫻花可看，泰安櫻花季活動到3月3日結束，3月4號開始泰安派出所旁邊的廣大停車場就可以停車。

這週六日如果遊客要到泰安賞花，可車停停車場，今天雖然下雨，仍有少數遊客撐傘賞花，警方提醒下雨開車注意安全。

今天下雨，台中后里泰安櫻花還在開，泰安派出所旁停車場已開放停車。記者游振昇/攝影
今天下雨，台中后里泰安櫻花還在開，泰安派出所旁停車場已開放停車。記者游振昇/攝影
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今天下雨，台中后里泰安櫻花還在開，泰安派出所旁停車場已開放停車。記者游振昇/攝影
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今天下雨，台中后里泰安櫻花還在開，泰安派出所旁停車場已開放停車。記者游振昇/攝影
今天下雨，台中后里泰安櫻花還在開，泰安派出所旁停車場已開放停車。記者游振昇/攝影
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櫻花季賞花停車場
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