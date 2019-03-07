影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中后里泰安櫻花季的活動已結束，泰安的櫻花目前仍開，泰安派出所旁邊的停車場也開放民眾停車，賞花遊客不需再停車太遠就可就近停車賞花 。

今天還在下雨，泰安派出所表示，泰安櫻花目前仍可欣賞，這週六日還有櫻花可看，泰安櫻花季活動到3月3日結束，3月4號開始泰安派出所旁邊的廣大停車場就可以停車。