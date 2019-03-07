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台中14家醫院有預立醫護諮商 80人簽署擁有善終權利

2019-03-07 07:32聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市衛生局昨天統計，「病人自主權利法」從今年1月6日施行以來，台中市有14家醫院提供「預立醫療照護諮商」服務，共計有80人接受預立醫療照護諮商（ACP），並簽署預立醫療決定（AD），其中不乏兄弟、姊妹或夫妻結伴簽署，最特別還有一名30歲單身女子帶著爸媽一起簽署，為自己規劃人生最後一哩路。

台中市衛生局說明，民眾可透過預立醫療照護諮商立下預立醫療決定，只要符合特定條件，病人可拒絕維持生命治療與人工流體餵養，擁有「善終」權益。民眾要先到有提供預立醫療照護諮商門診的醫院進行醫療決定諮商，且須有一名二等親以內的家屬陪同，如有指定「醫療委任代理人」，也須共同參與預定醫療決定，才能將自己的預立的醫療決定註記在健保卡內。

台中慈濟醫院至今有37人簽署預立醫療決定。台中慈濟醫院家醫科主任李祥煒說，越來越多人接受這樣的觀念，讓家人能夠尊重並依照自己想要的方式走完最後一程，讓彼此都能無憾，病人也能依照自己意願善終。

中山醫學大學附設醫院緩和醫學科護理師范淑詒說，簽署者大部份是退休人士，有的還在工作，原本就對預立醫療照護有認同，也有人是醫院擔任志工，其中不乏兄弟、姊妹結伴簽署，最特別是一名30歲單身女子帶著爸媽一起簽署，三人都身體健康，還在工作，因為有家人長期臥床讓三人感受很深，不希望造成別人的負擔，三個人在醫療照護諮商，說出內心的想法，並簽署醫療決定。

中山醫學大學附設醫院安寧病房主任周希諴說，他所參與醫療照護諮商中，第一對完成簽署的姊妹是在好友陪同下參與，姊妹簽署完覺得「如釋重負」，可以照她們意願走完人生最後一哩路。

衛福部台中醫院說，一名50歲女子因親屬間對於重病的長輩是否要急救意見不一，最後讓這名長輩多受很多苦楚，女子希望可以決定自己離開的方式，所以就約朋友一起來簽署。

台中市提供諮商醫院名單及收費一覽表等相關資訊，可至衛生局網站（http://bit.ly/2IV0sPI）查詢，或撥打衛生局電話04-25265394洽詢。

醫師周希諴（前）說明，一對姊妹與好友陪同下參與預立醫療照護諮詢，並與醫療人員開心...
醫師周希諴（前）說明，一對姊妹與好友陪同下參與預立醫療照護諮詢，並與醫療人員開心合影。圖／周希諴提供
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醫師周希諴（前）說明，一對姊妹在好友陪同下參與預立醫療照護諮詢，並與醫療人員開心...
醫師周希諴（前）說明，一對姊妹在好友陪同下參與預立醫療照護諮詢，並與醫療人員開心合影。圖／周希諴提供
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