7縣市區域治理平台 4月台中開張

2019-03-06 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



「中彰投苗區域治理平台」新增雲林縣、嘉義市、新竹縣3縣市，讓團結力量更大。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

中彰投苗4縣市區域治理平台在台中市前市長林佳龍任內運作積極，盧秀燕日前宣布不僅接手當「班長」，還要擴大合作範圍，今年起新增雲林縣、嘉義市、新竹縣3縣市，7名縣市首長預定4月在台中會面，就空汙、觀光、農業休閒及交通建設等層面擴大合作。

台中市研考會代理主委曾能汀表示，中、彰、投、苗區域治理平台在林佳龍前市長時就是全台典範，盧市長上任後邀雲林縣、嘉義市、新竹縣加入已獲正面回應，昨由副市長楊瓊瓔主持幕僚會議，研議未來7縣市合作模式，今年由台中市擔任領頭羊，未來各縣市輪流主導。

楊瓊瓔表示，中彰投苗已有合作默契、經驗基礎，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善都是立法院的老同事，新竹縣長楊文科擔任過中科管理局長，彼此都有默契，盧在選前就強調縣市合作的重要性，未來的7縣市共治，可讓中台灣區域合作的成果再創高峰。

曾能汀指出，盧市長希望7縣市合作採「議題取向」，除了台灣西半部最關心的空汙議題，就是「拚經濟」優先，再來是交通建設、觀光旅遊、農業休閒的擴大合作，發揮團結力量大的效益，讓7縣市不再各自單打獨鬥。

研考會舉例，盧1月底到香港談訂單、行銷農產，未來就整合7縣市的各種特色一起「貨出去」，觀光規畫也要讓人潮在7縣市流動。

楊瓊瓔昨天敲定4月將邀集7縣市首長到台中簽署合作書，幕僚初步交流發現，首長行程各自忙碌，時間很難喬；每年年底，7縣市首長共同舉行成果發表會，每半年由副市長針對議題交換意見，每3個月由幕僚小組、議題合作的各局處舉行橫向會議。

盧秀燕表示，台中市是七縣市中唯一的直轄市，「中彰投苗雲嘉竹」區域合作成功，會長久延續，不要因為政黨輪替就斷失團結效益。