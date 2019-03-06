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高鐵彰化站特定區土地標售 縣府專人服務

2019-03-06 20:27中央社 彰化縣6日電

彰化縣政府預計4月辦理高鐵彰化站特定區土地標售作業，有住宅區、旅館區、轉運專用區、產業專用區等，還有小面積土地供民眾投標，縣府今天舉辦說明會並表示有專人主動服務。

彰化縣放棄明年台灣燈會主辦權，由台中市接手，縣政府今天恰好舉辦「高速鐵路彰化車站特定區土地標售說明會」，由於高鐵彰化站區一帶當初很可能是燈會場地，因此，不僅棄權燈會的話題持續延燒，更有網友嘲諷：「賣土地拚經濟比較重要」。

高鐵彰化車站特定區是前縣長魏明谷重要政策，任內也辦理多次土地標售，如彰基醫院集團投資的智能健康園區、中央氣象局田中氣象站等建築開發，縣府一名不具名官員認為，如今王惠美延續政策，標售部分剩餘土地，被指「不辦燈會要賣地」有失公平

彰化縣盼透過專案行銷，讓民眾及企業主更了解高鐵彰化車站特定區內各種專用區開發容許使用項目、建築管制規定，及後續建廠時縣府各項輔導作業暨土地標的及土地標售資訊，以吸引需求者購地。

根據縣政府地政處資料，高鐵彰化站特定區坐落田中鎮及社頭鄉，全區面積約204公頃，除高鐵車站專區，還規劃住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區等23種以上供企業投資發展的產業及運輸等特定專用區，及完善公共設施，且聯外交通路網已建置完成，區內土地方正，適合居住及企業入主發展。

彰化縣長王惠美說，高鐵特定區土地很廣，也開闢多條聯外道路，進出非常方便，適合產業發展，且現在工業用地需求高，高鐵特定區有較平價產業用地，縣府招商引資、活化土地，只要企業願意來彰化投資，縣府有專人主動服務，盼帶動地方就業及繁榮。

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