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南投觀光處長王源鍾將退休 200多名業者齊聚感謝付出

2019-03-06 18:48聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣觀光處長王源鍾今年65歲，8日將屆齡退休，他仍堅守崗位，今天主持八卦山脈風景特定區細部土地使用「市地重劃」開發說明會，明天還要錄影說明南投觀光政策。南投縣各觀光、旅館協會兩百多名業者昨天齊聚先歡送王源鍾，感謝這位南投觀光的重要推手。

王源鍾留著小平頭滿頭白髮，就像個普通的歐吉桑，在南投重要的觀光活動現場毫不起眼，往往主持人介紹，遊客才知道這位親切的鄰居「阿北」，就是南投的觀光處長。

不過在他6年任內，他打造清境高空觀景步道、竹山瑞龍瀑布觀景台、南投燈會、銅梁火龍、暗空公園都是南投縣熱門景點或活動，吸引大批遊客，都是王源鍾6年任內規劃，成功創造觀光話題並帶進遊客。他堅守工作崗位也是愛家的好丈夫，但只要觀光活動，不管清晨或深夜，他一定到場參加。

王源鍾出身農家子弟，72年進入名間農會工作，83年考上乙等特考成為公務員，從基層公務員做起最後成為觀光處長，且一做就是6年。

泰雅渡假村總經理李吉田說，南投是觀光首都，旅館、民宿、觀光等相關協會就有10多個，擔任觀光處長不輕鬆。王源鍾不會高高在上，拿著政策、法令要求業者配合，而是善於聆聽業者的意見心聲，不懂會虛心請教，再整合大家的意見，得出最好的作法一起拚觀光，但有好成績他就將舞台和掌聲留給業者。

不過，需要他的時候，他一點也不含糊，之前找外國網紅行銷南投觀光，王源鍾跟著這些年輕網紅唱歌、跳舞開直播，一點也不含糊。

昨天南投縣各觀光協會200多人齊聚九族文化村感謝王源鍾為南投觀光的付出，李吉田說，他在南投經營觀光業35年，觀光業者齊聚歡送觀光處長史無前例，可見大家都感謝王源鍾處長這幾年的付出，也祝福他退休好好休息陪伴家人。

南投觀光處長王源鍾任內打造清境高空觀景步道、南投燈會，是南投觀光重要推手。記者江...
南投觀光處長王源鍾任內打造清境高空觀景步道、南投燈會，是南投觀光重要推手。記者江良誠／攝影
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南投觀光處長王源鍾（中）善於聆聽、協調推動觀光，200多名觀光業者齊聚一堂感謝他...
南投觀光處長王源鍾（中）善於聆聽、協調推動觀光，200多名觀光業者齊聚一堂感謝他的付出。圖／李吉田提供
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南投觀光處長王源鍾（中）善於聆聽、協調推動觀光，南投觀光業者齊聚一堂感謝他的付出...
南投觀光處長王源鍾（中）善於聆聽、協調推動觀光，南投觀光業者齊聚一堂感謝他的付出。圖／李吉田提供
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