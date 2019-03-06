2千株樹苗不到1小時索光 廢電池1公斤換3塊肥皂

2019-03-06 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



2000株樹苗不到1小時被搶光！員林市長游振雄說，拿到樹苗的民眾要好好照顧，希望有一天員林市能成為彰化縣綠美化最成功的宜居城市。

員林市公所今天上午10時30分在公所前廣場，舉辦「節能減碳愛地球」贈樹苗暨「樂圾通APP」宣導活動，提供1000袋樹苗，每袋桂花、茶花1株，民眾大擺長龍索取；不到11時30分就送完。

另外，民眾只要提供廢電池及光碟1公斤，就可換3塊肥皂，有1 名男子帶來5公斤廢電池，換了15塊肥皂；市公所共回收120公斤，將賣給資源回收業者。

游振雄說，種樹可以減碳、美化生活環境及改善空氣品質，還可以陶冶性情，讓下一代有更美好生活環境，希望市民都加入綠美化造林行列，共同營造綠色環境的美麗家園。

市公所最近在公共綠地、交通要道槽化島種植花木，希望民眾共同維護。彰化縣政府已完成訂定「彰化縣樹木保育自治條例」，未來破壞公共樹木者，將面臨新台幣5千元以上5萬元以下罰緩。