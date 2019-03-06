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「老人斑」枇杷農損 現金救助啟動每公頃9萬元

2019-03-06 18:32聯合報 記者賴香珊╱即時報導

今年氣候乾旱，南投縣枇杷災損嚴重，農委會納入現金救助項目，每公頃額度為9萬元。記...
今年氣候乾旱，南投縣枇杷災損嚴重，農委會納入現金救助項目，每公頃額度為9萬元。記者賴香珊／攝影
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今年氣候乾旱，南投縣不少農作物傳出災損情形，南投縣國姓鄉枇杷像長老人斑，銳減逾3成；農委會公告縣內枇杷、青梅列入救助項目，枇杷每公頃額度9萬元、青梅為6萬元，申請至3月13日止，縣府和地方公所籲農民把握時間登記。

而枇杷和青梅都是國姓鄉重要經濟作物，因此整體受災狀況嚴重，國姓公所指出，鄉內枇杷近120公頃、梅樹60公頃，可說是國姓鄉最重要的農產品之一，未料今年受暖冬、雨水少，兩者結果狀況差，減產至少3至5成不等。

「枇杷像長老人斑，皺巴巴又沒水份。」國姓鄉枇杷栽種面積約120公頃，現正值產季，農民臉上卻看不出喜悅，當地葉姓農民說，去年秋天就少雨，高溫害溪水枯竭，農園沒水源灌溉又熱，花都乾乾的，果實就結得差，枇杷最後都乾癟癟。

此外，青梅開花結果狀況也不佳，當地梅農提到，暖冬少雨害得梅花分階段開，早開梅花凋謝長出青梅，晚開的梅花還在綻放，花期亂還影響梅子結果，有的甚至只開花不結果，今年產量恐銳減逾半。

縣府因此報請中央申請救助，農委會因此同意依「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助，農委會表示，此次辦理救助地區為南投全縣，唯項目僅限枇杷和梅，每公頃額度為枇杷9萬元、梅6萬元，申請現金救助期間至3月13日止。

縣府農業處表示，辦理救助項目損害率達20%以上者，依額度現金救助，未達20%者不予救助，長期作農產品於同曆年，救助以1次為限；國姓鄉長丘埔生則說，為幫助農友盡速申請13日前例假日不休息，農友應把握時間，逾期就無法申請。

農委會公告南投縣枇杷、青梅因乾旱災損已列入救助，立委再爭取荔枝、龍眼也納救濟。等...
農委會公告南投縣枇杷、青梅因乾旱災損已列入救助，立委再爭取荔枝、龍眼也納救濟。等記者賴香珊／攝影
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