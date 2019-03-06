林瑞華高溫柴燒陶藝 葫蘆墩文化中心展出

2019-03-06 18:53 中央社 台中6日電



竹南蛇窯第二代窯主林瑞華，自小學習陶藝，以創新高溫攝氏1563度柴燒技法燒出自然釉色，展現極致淬鍊藝術。台中市立葫蘆墩文化中心即日起展出其58件「三稜罐」系列作品。

葫蘆墩文化中心今天召開記者會，林瑞華在會中指出，中國大陸、日本都是擁有專屬特色釉料的國家，他改良傳統窯爐，透過高溫來展現火與土極致淬鍊的質變藝術，希望讓台灣擁有專屬特色的釉文化藝術，進而促使柴燒陶藝在台灣能發展出承先啟後的角色。

林瑞華19歲開始學習傳統陶藝，是「竹南蛇窯」第2代，他擅長蛇窯司火技藝，因對傳統陶藝的熱愛，他放棄營造業的工作，返家與父親共同創作陶窯。

因經濟轉型，傳統陶藝產業面臨沒落危機，林瑞華表示，父親的陶藝廠本來製作花盆，為了轉型也朝工業化發展，隨著時代的變遷，改用瓦斯窯來燒陶。

民國83年，台灣省陶藝學會在竹南蛇窯舉辦「重燃古窯柴燒活動」。他說，活動上一位老師不經意的一句話「最漂亮的作品還在窯壁裡」震撼了他，讓他開始思考「釉」的來源。

為找尋最漂亮的作品，林瑞華指出，花了1年的時間躺在蛇窯裡，天天觀察著窯壁，有一天他發現經年累月受到高溫燒烤的土窯壁，竟出現天然的釉色，他驚覺，作品要有美麗且自然釉色的關鍵在於溫度。

他說，發現溫度的奧妙後，著手改良傳統土窯並自己建造，以木柴作為燃料，完全不施釉，讓作品透過高溫淬練出自然土灰共融原有的質感，尋找釉的起源及最原始的狀態。

一般土窯溫度大約1280度，林瑞華表示，他改良傳統窯爐後，將溫度提高至1563度，2016年還獲得金氏世界紀錄，展現火與土極致淬鍊的質變藝術。

葫蘆墩文化中心即日起至31日止，舉辦「起心動煉」個展，展出58件林瑞華以高溫柴燒「三稜罐」系列作品，其中「寶島台灣」為高溫1563度燒製的柴燒作品；另也展出林瑞華首件作品，以瓦斯窯釉燒的「秋實」。