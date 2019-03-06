彰化空氣品質測站顯示空氣變好了 民眾有感嗎？

2019-03-06 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化環保局統計縣內三處空氣品質測站AQI指數，五年下來三站平均數值皆為下降趨勢，尤其二林測站下降幅度較高，環保局評估應與露天焚燒減少有關，去年縣內稻草燃燒已從原本4成以上下降到1成以下。

彰化是農業大縣，民眾常受稻草焚燒惡臭所苦，環保局近年推動農民使用腐化菌取代燒稻草，從衛星航照圖資料顯示，前年露天然燒面積還有7230公頃，去年降到4490公頃，比例降到1成以下，腐化菌使用則達4507公頃。

農民在稻作收割前會先到農會登記購買腐化菌，環保局提供腐化菌補助，一包20公斤農民負擔100元，因腐化菌有助增加土壤有機質，使用農民增加，去年傳出為遏阻農民露天燒稻草製造空汙，農委會打算祭出停收公糧手段，不過目前仍以宣導為主為實際實施，竹塘農會總幹事張光信說，傳統農民常認為焚燒稻草可殺菌、除蟲，又不用費用，難改變習慣，但民眾檢舉多也促使農民不得不跟上環保趨勢。

環保局統計數據也顯示彰化空品每年以三月和十月較為不良，六到八月相較良好，環保局空品科長尤鴻昌表示，三月空品不良的氣候型態主要為東北季風，風速高易帶入境外汙染，加上高速迴流讓境內汙染累積；而十月分則有熱帶低壓系統外流環流，導致擴散不易。

尤鴻昌也指出，近年二行程機車汰換及電動機車補助讓縣內主要移動汙染源下降，另去年全縣有84座工廠鍋爐從燃油鍋爐轉改用天然氣，降低空氣中的硫氧化物和粒狀物，都有助空氣品質，環保署今年計畫針對縣內工廠數多及常遭陳情反映的五處工業區設置微型感測器監測空氣品質，以掌握鄰近空品趨勢。