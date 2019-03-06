影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



天公作美，昨晚一夜春雨，今天晴空萬里，彰化縣農業局出動無人機，飛到彰化市安溪東路山區無人管理的荔枝園，縣長王惠美按下遙控器，無人機鬆夾空拋內有平腹小蜂卵片的紙袋，紙袋飄飄落到果園。王惠美說，平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，希望能發揮預期的「以蜂吃象」防治措施。

今天縣府農業處在彰化市安溪東路山區的香山明聖宮廣場，舉辦無人機空拋平腹小蜂卵片作業，王惠美和彰化市長林世賢、前市長邱建富、彰化市農會總幹事林毓源、常務監事及縣議員張瀚天、縣府農業處長陳炳森、廠商必麥農牧公司經理洪浩傑、彰化市果樹產銷班長許春郎、香山里長李讚財等人參與。

去年九合一選舉，網路的「空戰」掀起韓流，彰化縣政府迎戰蠢蠢欲動的荔枝椿象紅色蟲蟲大軍，今年除強化「陸戰」，首度出動無人機打空戰。農業處已採購436萬顆平腹小蜂的卵片，第一波空戰是拋下840袋、每袋有1000顆卵，未來每隔10天再拋一次，將空拋4次，涵蓋範圍是彰化、花壇、芬園3市鄉山區的60公頃無人管理果園。四月間，另委託台大在員林、社頭山區空拋100萬顆腹小蜂卵片。

王惠美說，彰化縣種植荔枝及龍眼面積共約1600公頃，去年初錯失防治期，全縣荔枝椿象大爆發，原本化學藥劑補助每公頃只有500元，縣府努力向農委會爭取，提高到每公頃2000元，今年首度同步收購荔枝椿象卵片，及空拋平腹小蜂進行生物防治三管齊下。

林世賢表示，荔枝椿象防治工作不僅要從中央到地方，甚至是跨縣市，一定要全面動起來做，感謝王縣長的努力，彰化市公所一定會全力與彰化市農會配合，把荔枝椿象防治工作做到最好，保障農民收益。