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錯失台灣燈會影響彰化高鐵特區聚焦？他提兩點建議

2019-03-06 16:17聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣政府訂四月再度標售彰化高鐵特定區土地。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府訂四月再度標售彰化高鐵特定區土地。照片／彰化縣政府提供
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彰化高鐵特定區錯失舉辦2020年台灣燈會的聚焦機會，彰化縣政府今天舉辦的彰化高鐵特定區土地標售說明會時，即引來關切。彰化縣地政士公會理事長邱銀堆說，舉辦燈會可讓高鐵聚焦，卻是一時的，建議放寬產業別並縮小土地標售面積，才能吸引更多產業進駐，畢竟產業才是永久的。

縣府地政處長劉坤松說，高鐵彰化站特定區面積約為204公頃，區內除高鐵車站專區外，還規劃有住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區等23種以上企業進駐投資發展的產業及運輸等特定專用區及公共設施，可供出售的土地有64公頃，四年來，縣府陸續標售約14公頃。

劉坤松說，由於聯外道路陸續完成，區內建築開發日益增多，除中央氣象局田中氣象站已接近完工外，旅館區、產專區及住宅區也陸續有民眾申請建築開發，其中扮演領頭羊的彰化基督教醫院標得1.95公頃，並在107年5月進駐，開發田中智能健康園區田中基督教醫院，期待帶動周遭帶動醫療產業。

縣政府預定今年4月再度辦理彰化高鐵特定區土地標售，計有住宅區、旅館區、轉運專用區、第一種產業專用區及第二種產業專用區。由於原區塊面積過大不利標售，縣府決定再切割為較小區塊，標售價格每坪從住宅區約8萬4千元到旅館區12萬元，並選擇在鄰舊聚落貓村附近的住宅區細分，總價約580萬元起，提供民眾能來此逐夢造屋，共享開發榮景 。

縣府今天舉辦標售說明會，與會的縣長王惠美期待藉由專案行銷方式，提供相關資訊，讓有需求土地企業主能掌握契機。

2020年台灣燈會原本計畫在彰化高鐵特定區舉辦，但縣府卻放棄。彰化縣地政士公會理事長邱銀堆說，台灣燈會若在高鐵特定區辦，一定會帶動地方產業，打開知名度，讓外地人更了解彰化高鐵，吸引更多產業進駐，不過畢竟燈會是一次性，如今，雖無台灣燈會聚焦，但建議放寬進駐產業別並縮小土地標售面積，對發展更有助益，畢竟產業才是永久的。相關資訊可上彰化縣政府地政處網站（http://land.chcg.gov.tw/）下載使用。

彰化縣政府今天舉辦彰化高鐵特定區土地標售說明會，縣長王惠美與地政士公會、不動產仲...
彰化縣政府今天舉辦彰化高鐵特定區土地標售說明會，縣長王惠美與地政士公會、不動產仲介經紀商業公會及企業界代表合照。記者劉明岩／攝影
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彰化縣政府訂四月再度標售彰化高鐵特定區土地。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府訂四月再度標售彰化高鐵特定區土地。照片／彰化縣政府提供
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