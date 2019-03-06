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彰化防治荔枝椿象 噴藥放蜂收購卵片

2019-03-06 16:41中央社 彰化縣6日電

防治害蟲荔枝椿象，彰化縣政府啟動化學防治、釋放平腹小蜂、收購卵片三管齊下，其中平腹小蜂釋放436萬隻，數量全國最多，且縣內首創收購荔枝椿象卵片，吸引民眾共同防治。

彰化縣政府農業處統計，縣內種植荔枝及龍眼面積約1600公頃，春季是害蟲荔枝椿象繁殖期，也是防治關鍵期，縣政府今天在彰化市香山明聖宮舉行「全面啟動化學防治、平腹小蜂、收購卵片三管齊下」說明會，呼籲全民及農民共同防範，才能有效控制。

彰化縣長王惠美說，化學藥劑補助原本每公頃新台幣500元，縣政府努力向行政院農業委員會爭取提高為每公頃補助2000元，已獲同意；另外，透過釋放平腹小蜂將卵寄生荔枝椿象卵內，減少荔枝椿象繁殖，希望透過化學及生物等防治消滅荔枝椿象，讓農民有好收成。

彰化市長林世賢表示，荔枝椿象防治工作不僅要從中央到地方，甚至跨縣市，一定要全面動起來；彰化市公所一定全力與彰化市農會配合，將荔枝椿象防治工作做到最好，以保障農民收益。

農業處表示，為鼓勵民眾共同防治荔枝椿象，即日起到4月30日，在各鄉鎮市公所收購荔枝椿象卵片，每片收購2元；釋放平腹小蜂方面，今年釋放共達436萬隻，數量是全國最多。

農業處指出，荔枝椿象受干擾會由背部臭腺噴出刺激性分泌物傷害人體皮膚，提醒農民作業時做好防護，若不小心沾染荔枝椿象分泌物，應儘速就醫，以免傷口感染。

荔枝椿象農民
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