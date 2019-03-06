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南瑤宮媽祖笨港進香 隨香有好禮相送

2019-03-06 15:57聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化南瑤宮定3月24日上午起駕，展開7天6夜笨港進香之旅，南瑤宮規劃「隨香送好禮」專案，參與進香者只要添油香1200元，即可獲贈「笨港進香」、「建築藝術」兩本精美藏書以及紀念版隨香旗、平安符、帽子、毛巾等。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢說，南瑤宮笨港進香流傳有趣俗諺，「大媽四愛吃雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪」，今年「大媽年」由老大媽會、老四媽會及聖四媽會主辦，預定3月20日上午10點置天臺、豎頭旗，3月24日上午7點舉行起駕禮。

今年進香行程7天6夜，早期南瑤宮徒步往笨港進香去程行走省道台一線，由彰化市、花壇、大村一路往南，104年嘗試改走彰水路，途經秀水、溪湖、溪州南下越過西螺大橋，彰水路沿途信眾反應十分熱烈，各地機關團體、友宮接駕陣容也越來越龐大。

林世賢表示，以往溪湖地區遶境路線，主要於彰水路旁停駕福安宮後，即往南穿越市區前往埤頭，前年起增開一路前往汴頭里保安宮，今年由於鎮長黃瑞珠、鎮民代表會主席邱鳳蘭等地方人士，都積極建議擴大遶境範圍，經多次實勘討論，決議讓媽祖鑾駕進入西寮、大突社區，並停駕當地通天宮、大安宮。

南瑤宮配合規劃「隨香送好禮」專案，參與進香者只要添油香1200元，即可獲贈去年底出版的「笨港進香」、「建築藝術」藏書，以及紀念版隨香旗、平安符、帽子、毛巾等，參加者三餐飲食隨進香隊伍，交通、住宿自理，報名地點在南瑤宮，電話：（04）7222893。

彰化南瑤宮定3月24日上午起駕，展開7天6夜笨港進香之旅，南瑤宮規劃「隨香送好禮...
彰化南瑤宮定3月24日上午起駕，展開7天6夜笨港進香之旅，南瑤宮規劃「隨香送好禮」專案，參與進香者只要添油香1200元，即可獲贈「笨港進香」、「建築藝術」兩本精美藏書以及紀念版隨香旗、平安符、帽子、毛巾等。
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彰化南瑤宮7天6夜笨港進香之旅，規劃「隨香送好禮」專案，參與進香者只要添油香12...
彰化南瑤宮7天6夜笨港進香之旅，規劃「隨香送好禮」專案，參與進香者只要添油香1200元，即可獲贈「笨港進香」、「建築藝術」兩本精美藏書以及紀念版隨香旗、平安符、帽子、毛巾等。記者劉明岩／攝影
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南瑤宮遶境建築
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