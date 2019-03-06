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盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長盧秀燕今天第一次到市議會備詢。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天第一次到市議會備詢。記者陳秋雲／攝影
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台中市長盧秀燕上任第一次到市議會備詢，馬上被民進黨團議員來場震撼教育，綠營痛批市政府13職等參事柯呈枋到任第一天辭職就請假投入彰化立委補選，輪翻砲轟，高舉「尋人啟事」要求柯到議會備詢。國民黨團書記長張瀞分更要求柯呈枋「辭職專心參選」不要落人話柄，無黨籍議員陳清龍批「市府難道是垃圾桶嗎？！選不上還要回收？」

民進黨團議員在臨時會一開始還未進入議程，群集高舉「缺錢做社福，可以養冗員？」「尋人啟事找柯呈枋」「盧秀燕市長踹共」人事處長陳杉根表示「有前例可循」法制局長李善植說參事沒有重要業務，可以不必列席。盧秀燕也表示的確有前例可循，且於法有據！

張瀞分舉手發言，她認為柯呈枋還是辭職比較妥當，專心選舉。民進黨的敏誠馬上附和要求起碼要讓柯呈枋來列席，新團隊上任讓大家認識一下！

市議員賴佳微則表示，柯呈枋彰化要票、台中要錢，要負責就辭職，高喊「盧秀燕清楚」議長張清照則堅持「請市府說明」沒讓盧市長直接迎戰民進黨戰火。陳淑華也要求盧秀燕回答，藍綠叫罵此起彼落，現場氣氛緊張，議長宣布休息。

林德宇說，柯呈彷12月13日就表達參選意願且參加初選，盧市長是中台灣老大姐怎可能不知道？「睜眼說說話」盧市長用行政資源來開小門，每人可以帶職參選，重點是把市府的職缺當人情酬庸。盧秀燕強調他只有意願表達，但並沒有確定說要選！

謝志忠說「這不是量身打造的人事案，什麼才是？」台中市政府為了一個人的三個月年資、30萬的薪水比起 府的顏面重要嗎？盧秀燕強調請假是合法，參選不能執行公務所以也無法到議會備詢，且他要選舉並非在他意料中，但依法不得拒絕柯請假。

民進黨議員在議堂上尋人啟事，要求市府參事柯呈枋列席備詢。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員在議堂上尋人啟事，要求市府參事柯呈枋列席備詢。記者陳秋雲／攝影
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盧秀燕柯呈枋民進黨
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