南投這夜市很特別 划船擊劍疊杯等10多項運動免費玩

2019-03-06 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣健康市集運動夜市活動去年推出獲得民眾熱烈迴響，今年運動夜市將從今天起至11月30日，每周三晚上6點半到8點半在南投縣立體育場前廣場舉行，請民眾周三晚上一起運動，不見不散。

今年的運動夜市新增划船、木球、排球、射箭、太極拳、圍棋、槌球、競技疊杯、撞球9個項目、期程也增加了2個月。在各運動項目都規畫了體驗版、進階版2種，提供民眾更多元的運動選擇，108年更規劃了i運動巡迴列車，將運動夜市模式帶到草屯、竹山、水里、埔里各鄉鎮提供民眾體驗，將規律運動的健康概念傳至南投更多的鄉鎮。

縣府為推行全民運動、配合教育部體育署執行運動i臺灣計畫已邁入第4年，結合南投縣體育會、各鄉鎮體育會、學校、公所、身障福利機構等各界資源，南投縣規律運動人口亦有顯著成長，由指導員主動教導民眾運動知能及規律運動好習慣。

南投縣108年運動i臺灣計畫巡迴運動指導團及i運動大使團成員共93名，有專家學者、體適能檢測員、體育會及單項運動委員會總幹事、中小學校長、單項運動種子教師、運動傷害防護員等，各個學有專精。因運動扎根效果好，民眾有意願加入體育志工的行列，南投縣政府亦會開辦體育志工基礎訓及特殊訓，培訓體育志工，組成i運動大使團，實際執行與服務本縣各項體育活動競賽。