彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，尋求活化重生不再只聞樓梯響，據大廈管委會主委蔡進峰說，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正在裝修，將經營全台第二家無櫃台青年旅館，預定9月前可營業，二樓則將設立越南百貨、地下一樓越南美食街，帶動商機，同時還要爭取「拉皮」，要讓喬友大樓活起來。

矗立在彰化火車站前的喬友大樓，高14層，曾是彰化市重要地標，卻因管理不善致商機不振，還遭3次祝融之災，長期間只有一樓仍在經營電動遊戲場，其餘樓層設施老舊、損壞，並堆積雜物，凌亂不堪形同廢墟，淪為都市之瘤。

喬友大樓在死寂10多年後，主管單位也束手無策，直到前年起，大樓部分所有權人決定自救，組成管委會，先請結構技師公會鑑定大樓結構安全無虞後，由縣府及市公協助，以及與多數所有權人建立共識後，尋求活化建物，期盼喬友大樓因此重生、新生。

經過清理後，目前地下二、三樓停車場已開放使用，可停放50 輛汽車，一樓出入動線並與電動遊戲場區隔，其他樓層步伐最快的是7、8、9 樓，已通過結構、消防、逃生及電梯等安全檢查，獲得縣府核發施工執照，正改建為輕旅館，目前正辦理裝修，最快9月即可開張。

蔡進峰說，輕旅館將朝青年旅館設計，是全台第二個採無櫃台經營的青年旅館，入住者只要付款，就可以從line、簡訊等，取得房間密碼，過了約有60到70個房間，依大小從1千到2千元價位，由於9樓還可以鳥瞰彰化火車站及彰化扇形車庫，對年輕人很有吸引力，在因青年旅館開後，即可帶動周邊商機。

目前彰化火車廣場假日移工群聚，衍生交通與環境亂象，蔡進峰說，喬友大樓地下一樓朝越南美食街、4樓則是越南美食街經營，可將火車站廣場前的移工吸引過去，一則活絡喬友大樓，一則可以改善站前廣場問題。