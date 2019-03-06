親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58聯合報 記者劉明岩╱即時報導

浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，尋求活化重生不再只聞樓梯響，據大廈管委會主委蔡進峰說，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正在裝修，將經營全台第二家無櫃台青年旅館，預定9月前可營業，二樓則將設立越南百貨、地下一樓越南美食街，帶動商機，同時還要爭取「拉皮」，要讓喬友大樓活起來。

矗立在彰化火車站前的喬友大樓，高14層，曾是彰化市重要地標，卻因管理不善致商機不振，還遭3次祝融之災，長期間只有一樓仍在經營電動遊戲場，其餘樓層設施老舊、損壞，並堆積雜物，凌亂不堪形同廢墟，淪為都市之瘤。

喬友大樓在死寂10多年後，主管單位也束手無策，直到前年起，大樓部分所有權人決定自救，組成管委會，先請結構技師公會鑑定大樓結構安全無虞後，由縣府及市公協助，以及與多數所有權人建立共識後，尋求活化建物，期盼喬友大樓因此重生、新生。

經過清理後，目前地下二、三樓停車場已開放使用，可停放50 輛汽車，一樓出入動線並與電動遊戲場區隔，其他樓層步伐最快的是7、8、9 樓，已通過結構、消防、逃生及電梯等安全檢查，獲得縣府核發施工執照，正改建為輕旅館，目前正辦理裝修，最快9月即可開張。

蔡進峰說，輕旅館將朝青年旅館設計，是全台第二個採無櫃台經營的青年旅館，入住者只要付款，就可以從line、簡訊等，取得房間密碼，過了約有60到70個房間，依大小從1千到2千元價位，由於9樓還可以鳥瞰彰化火車站及彰化扇形車庫，對年輕人很有吸引力，在因青年旅館開後，即可帶動周邊商機。

目前彰化火車廣場假日移工群聚，衍生交通與環境亂象，蔡進峰說，喬友大樓地下一樓朝越南美食街、4樓則是越南美食街經營，可將火車站廣場前的移工吸引過去，一則活絡喬友大樓，一則可以改善站前廣場問題。

同時，管委會也與縣府、市政府商討，將爭取經為喬友大樓拉皮，整修門面、美化外觀，以嶄新面目重重生。

浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正...
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正在裝修，將經營全台第二家無櫃台青年旅館，大樓也將重新拉皮。記者劉明岩／攝影
分享
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正...
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正在裝修，將經營全台第二家無櫃台青年旅館，大樓也將重新拉皮。記者劉明岩／攝影
分享
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正...
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正在裝修，將經營全台第二家無櫃台青年旅館，大樓也將重新拉皮。記者劉明岩／攝影
分享
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正...
浴火3次的彰化市火車站前喬友大樓，最近已取得縣府核發的施工許可證，7、8、9樓正在裝修，將經營全台第二家無櫃台青年旅館，大樓也將重新拉皮。記者劉明岩／攝影
分享

火車站越南

相關新聞

救援摩天輪 消防員「繩」乎奇技

2019-03-05 23:45

一年140萬人次 埔里酒廠國旅人氣王

2019-03-05 23:24

民反對鑿井 彰化靠伏流水幫解渴

2019-03-05 23:22

10公頃完整校地養19年蚊子 行政效率何在？

2019-03-05 23:10

荒廢19年 舊東勢高工「返校」後下一步？

2019-03-05 23:05

彰化縣4場大型就業博覽會 和美首登場提供1千多職缺

2019-03-05 19:39

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top