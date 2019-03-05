荒廢19年 舊東勢高工「返校」後下一步？

2019-03-05 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



舊東勢高工校區大半待整理，貼上警告標誌卻仍有人侵入，地方民眾擔心成治安死角。 圖／東勢區公所提供 分享 facebook 中市東勢高工921地震時校舍震垮，從此廢校，偌大校園無人煙，成了年輕人尋求刺激的「恐怖樂園」，還成為電玩「返校」的鬧鬼場景；土地荒廢多年問題多，東勢區長翁培真昨在市政會議建議先整理環境再規畫定位，不要浪費大筆公有地，教育局表示正研究微調，要兼教育與休憩功能。

東勢高工舊校區在民國88年921大地震後荒廢，民國101年市府規畫要建客家圓樓，經討論圓樓並非台灣客家族群的代表建物，胎死腹中，改為「客家多功能文化園區」，前市長林佳龍團隊又重新規畫為「實驗教育複合式園區」，目前施工到第二期，其他偌大舊校區進行除草等基本維護，並未對外開放。

校園荒廢缺乏管理，曾有小偷竊取龍柏，最近恐怖電玩「還願」還以此為舊公寓場景，紅透半邊天，連行政院副院長陳其邁也全程直播操作情景，透露陰森與驚恐氣氛，被網友拿來與「還願」相提並論。

舊東工校區目前分成「兩個世界」，教育園區施工中，但只占偌大校區一小部分，其他園區雜草叢生、樹倒路毀，圖書館等校舍圍籬被撬開，民眾說：「經過時毛毛的！」

東勢區長翁培真昨直接拜託市長盧秀燕，請相關單位整理校園，起碼讓周邊民眾不要心生恐懼；盧秀燕當場要求教育局與建設局研議加強維護。

民眾則反映，到底要建教育園區？還是休憩運動場所？8年了還沒有定論。泰昌里長徐鎮富說，建實驗學校吸引師生與家長，有助活絡地方商機，但另一半可規畫為休憩功能，給地方人有運動去處；退休國小教師黃育慧建議，校區面積大可規畫多功能園區，將東勢農特產品集中陳列販售，「動作要快，東勢人等很久了」。