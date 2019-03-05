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彰化縣4場大型就業博覽會 和美首登場提供1千多職缺

2019-03-05 19:39聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣府今年規劃4場大型就業博覽會，首場將於3月9日在和美高中舉辦，彰化縣長王惠美表示，因應過年後求職潮，企業也反映缺少員工，每一場的就業博覽會都將提供1000多個工作機會，首場大型企業就有60多家，希望能媒合民眾找到自己理想的工作。

王惠美今天和彰化縣產業總工會理事長董文雅、彰化縣商業會副理事長王寬、彰化縣工業會秘書長陳永興等人一起為就業博覽會宣傳，另3場大型就業博覽會分別在5月18日於員林國小、7月6日於南郭國小、9月7日於員林國小。

王惠美表示，首場就有60多家百人以上、甚至是上市上櫃大型公司參加徵才，希望民眾把握機會，彰化縣政府會努力來解決企業缺工的問題，也會努力打造更好的職場讓勞工的工作更有保障，未來也將協助加強產學合作，讓更多人才進入彰化，讓彰化在地就業好生活。

此次提供的產業類別包含製造業、高科技業、食品業、醫療服務業及一般服務業等，職缺包含工程師、儲備幹部、倉管、研發、品保、銷售專員、行政人員及各類技術員、作業員等多元化職缺，多數是大型廠商參與徵才，包括帝寶、正新、矽品、上品、碁富、繼茂、建興安泰、成川、台灣百和、宜新、弘裕、隆昌、彰基、中部汽車、台灣玻璃、順德、永豐餘、耀億、今國光學、台灣康寧等企業。

為了協助求職者找到適合自己的工作，還特別規劃四大主題區，包括「就業探索區」，提供專業職涯諮詢服務，利用職涯評量測驗工具，協助其探索自我及了解就業市場，有助於求職者釐清自我性向及能力，提昇就業穩定性；「髮型設計區」，由專業造型師為求職者免費義剪髮型並給予造型建議，塑造專業外在形象，為求職面試加分；「彩妝諮詢區」，為求職青年做面試淡妝，提升面試自信心；「健康體驗區」除推廣視覺障礙者專業技能外，亦提供求職者專業按摩服務，解除疲勞清醒放鬆，現場還有「勞工處FB粉絲團按讚區」等互動活動，及限定送好禮給前500名填寫求職登記表者。

縣府勞工處表示，全縣還有8個就業服務台，民眾也可上彰化勞工處FB粉絲團，查詢即時就業資訊，或利用縣府免費就業專線0800-529191(我愛就業就業)查詢相關資訊。

彰化縣府今年規劃4場大型就業博覽會，首場將於3月9日在和美高中舉辦，彰化縣長王惠...
彰化縣府今年規劃4場大型就業博覽會，首場將於3月9日在和美高中舉辦，彰化縣長王惠美(前左四)與業界今天在縣府為就業博覽會宣傳。記者林宛諭／攝影
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彰化縣府今年規劃4場大型就業博覽會，首場將於3月9日在和美高中舉辦，彰化縣長王惠...
彰化縣府今年規劃4場大型就業博覽會，首場將於3月9日在和美高中舉辦，彰化縣長王惠美(左三)與業界今天在縣府為就業博覽會宣傳。記者林宛諭／攝影
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