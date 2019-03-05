彰化高商80周年校慶 師生家長捐款20萬送愛老憨兒

2019-03-05 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘畢業於國立彰化高商，照料老憨兒不辭辛苦，5年前成立紀念獎學金幫助給彰商弱勢學生。

彰化高商今年建校80周年，校方上個月辦公益歡慶，包括在校園發起為真善美基金會老憨兒家園募款，結果1天有1800名教職員、師生們響應募得22萬多元，校長粘淑真今天和師生代表北上，親手把滿滿的愛心送到真善美老憨兒家園。

捐款送愛心採自由樂捐方式，同時考量個人經濟能力不同，設定捐款門檻學生10元，老師百元，另邀請校友、家長共襄盛舉，雖然捐款只有2月19日一天，但是參與的人數近1800人，募集金額超過22萬元。

彰化高商校長粘淑真表示，也許募集的金額相較於大企業家的捐款微不足道，但師生、校友、家長一起為校慶作愛心，在彰商是創舉；學校在乎的是教育的意涵，期望藉此活動，在學生的心中播下一顆愛的種子，並希望這種子發芽茁壯，砥礪學生要努力，儲備利他的能量，未來出人頭地，才能厚德載物。粘淑真期勉學生未來過生日也能作愛心，關懷弱勢，讓社會因他們而更溫暖。