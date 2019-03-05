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彰化高商80周年校慶 師生家長捐款20萬送愛老憨兒

2019-03-05 18:30聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘畢業於國立彰化高商，照料老憨兒不辭辛苦，5年前成立紀念獎學金幫助給彰商弱勢學生。

彰化高商今年建校80周年，校方上個月辦公益歡慶，包括在校園發起為真善美基金會老憨兒家園募款，結果1天有1800名教職員、師生們響應募得22萬多元，校長粘淑真今天和師生代表北上，親手把滿滿的愛心送到真善美老憨兒家園。

捐款送愛心採自由樂捐方式，同時考量個人經濟能力不同，設定捐款門檻學生10元，老師百元，另邀請校友、家長共襄盛舉，雖然捐款只有2月19日一天，但是參與的人數近1800人，募集金額超過22萬元。

彰化高商校長粘淑真表示，也許募集的金額相較於大企業家的捐款微不足道，但師生、校友、家長一起為校慶作愛心，在彰商是創舉；學校在乎的是教育的意涵，期望藉此活動，在學生的心中播下一顆愛的種子，並希望這種子發芽茁壯，砥礪學生要努力，儲備利他的能量，未來出人頭地，才能厚德載物。粘淑真期勉學生未來過生日也能作愛心，關懷弱勢，讓社會因他們而更溫暖。

師生代表帶來22萬多元捐款，也帶來彰商各職科學生製作的祝福卡，祝福老憨兒快樂健康。真善美社會福利基金會也回贈憨兒們栽種的多肉植裁，並將在彰商校慶慶祝大會典禮上回贈以感謝狀，感謝師生們的愛心。

彰化高商校長粘淑真（右）代表學校捐款，交給真善美社會福利基金會代表執行董事胡川安...
彰化高商校長粘淑真（右）代表學校捐款，交給真善美社會福利基金會代表執行董事胡川安（左）。記者鄭國樑／攝影
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彰化高商透過80周年校慶活動為真善美老憨兒家園募款，一天募就募得20萬多元，師生...
彰化高商透過80周年校慶活動為真善美老憨兒家園募款，一天募就募得20萬多元，師生代表今天專程北上到桃園，把捐款交給真善美基金會。記者鄭國樑／攝影
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捐款愛心經濟

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