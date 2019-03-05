供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市長期民生用水匱乏，民眾卻反對鑿井，必須仰賴台中供水，水公司第十一區管理處只得取用烏溪高灘地伏流水突破，第一口井已供水四千噸，第二口伏流水井也已動工，希望趕在汛期來臨前供應，估計可供水約一萬噸，彰化市東郊供水可以自足。

彰化市每天用水量約8萬噸，因民眾不讓水公司鑿井，水公司無法獲得地面水水權，造成彰化市的自來水源幾乎都仰賴台中豐原給水廠，只要颱風季節到來，原水濁度高必須減量供水時，位於下游的彰化市都首當其衝，「停要先停，來要晚來」，一直是彰化人的苦痛。

水公司第11區管理處將腦筋動到伏流水，在烏溪與貓羅溪匯流處高灘地開發首座伏流水井，並設置簡易淨水場，已在前年5月輸水，每天供應4000噸，優先供應因位處管線末端及高地帶的彰化市東郊4000用戶，改善供水及水壓不足的問題，也讓彰化市自來水源調配更有彈性。

水公司表示，已再投入約5000萬元在附近再開鑿第二口伏流水井，估計可供應1萬噸用水，供給1萬戶使用。目前已動工，原預期在8、9月間供水，但希望廠商趕在汛期來臨前完工，以避免洪水影響施工。

水公司表示，這兩口伏流水井全面供水後，彰化市東郊的自來水大致可以自給，原台中輸送而來的水源可挹注彰化市使用，發揮調配用水的功能。

地面伏流水是取自地下10公尺，由於水源是經過自然滲透，水質良好而穩定，不過水源也可能因季節性因素而有消長，水公司表示，目前開發的成果不錯，將再視財源持續開發其他地面伏流水。