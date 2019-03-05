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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

低溫旱災釀高接梨穂、枇杷農損 中市已達救助標準

2019-03-05 17:00聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今年1、2月低溫、久旱缺雨，部分作物受損。台中市農業局表示，其中高接梨穂及枇杷已達行政院農委會現金救助標準，荔枝、龍眼等農作物預計3月中過後才能確認災害情形，市府將積極進行查報，協助農民申請補助。

台中市農業局表示，受到今年1月低溫影響，台中市高接梨穗受損，經勘查確認災情後，行政院農委會公告台中市為1月低溫高接梨穗現金救助地區；另今年1至2月乾旱正值枇杷果實生長期，造成枇杷嚴重受損，農委會也公告台中市為1至2月枇杷旱災農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

農業局說，農作物因旱災所引起的災情多有延滯顯現的狀況，因此積極聯繫各區公所持續查報損害情況，目前除了枇杷災害外，霧峰、太平區也有農民通報荔枝出現花序無法順利產生情形，農業局訂於3月中旬依《農業天然災害救助辦法》組成勘查小組，到荔枝果園確認災損情形後，進行農產業天然災害查報及啟動台中市農業災害復建補助作業；而龍眼花期較晚，將於3月底才能判定是否有災情。

農業局呼籲，農民發現農作物受災時，請立即向土地所在區公所反應災情，農業局將邀集農委會台中區農業改良場、農委會農糧署中區分署台中辦事處等單位，組成勘查小組確認災情程度，以進行農產業天然災害查報及救助作業。

受到今年1月低溫影響，台中市不少高接梨穗受損。圖／台中市農業局提供
受到今年1月低溫影響，台中市不少高接梨穗受損。圖／台中市農業局提供
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今年初旱災造成枇杷農損。圖／台中市農業局提供
今年初旱災造成枇杷農損。圖／台中市農業局提供
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台中市農委會農民

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