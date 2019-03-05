影／震撼王者之音 戰國時期「曾侯乙編鐘」科博館展5年

2019-03-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



距今2500多年前、戰國時代「曾侯乙編鐘」再現國立自然科學博物館！國立傳統藝術中心向大陸湖北省博物館購得的這件復刻品，將借展科博館5年，「王者之音」在樂手打擊下震撼全場，整套編鐘65件，最大鐘高152公分、重204公斤，最小鐘高20公分、重2.4公斤，是東方最大樂器。

2015年科博館《鼎立三十》特展曾商借這套編鐘，這一次與傳藝中心合作將展出5年，更加入編鐘VR科技，觀眾可以親身體驗編鐘敲擊，假日也有「小編鐘」科學演示。

科博館助理研究員陳叔倬表示，「王者之音」有雙重意義，第一是這套編鐘是古代王者的禮樂器物，第二是這套編鐘是東方樂器之王。目前「曾侯乙編鐘」全世界僅複製過3件，台灣購得一件，經驗證是最接近原件的複製件。

館長孫維新指出，編鐘是西元前433年楚惠王送給曾侯乙墓埋藏文物，最下排中間的編鐘刻有銘文「曾侯乙作持」（曾國-侯爵-乙-持有），故命名「曾侯乙編鐘」，鐘架呈Ｌ型，掛編鐘65件，最長面7.5公尺，最大鐘高152公分、重204公斤；最小鐘高20公分、重2.4公斤。

孫維新說，2500年前要在音樂樂理、金屬鑄造技術2個領域登峰造極，才能做出這樣精緻的樂器，上古先民的智慧、當時的科學現今很難想像，每一個編鐘形狀是「合瓦型雙音鐘」，就像2片瓦合在一起，每個鐘敲中間、側邊2個音差三度，整套65件是5個半大八度。

文化大學音樂系、編鐘專家李慧表示，大家普遍認為中國音樂是「宮、商、角、徵、羽」5個音階，西方鋼琴才是12律，「曾侯乙編鐘」出土證實國樂的音律，在春秋戰國就和鋼琴一樣，只是每個朝代流行的編曲不同。

科博館人類學組主任屈慧麗表示，編鐘敲擊有共振，觀眾可看見每個編鐘上有凸出的「枚」，具有消音作用，這套編鐘一共三層，每個編鐘都有不同斜度，但若仔細看，最底層中間的編鐘是直立的，上面就刻有銘文說明楚惠王送給曾侯乙的典故。