親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

川金破局？美朝無協議不是世界末日

影／震撼王者之音 戰國時期「曾侯乙編鐘」科博館展5年

2019-03-05 16:42聯合報 記者喻文玟╱即時報導

距今2500多年前、戰國時代「曾侯乙編鐘」再現國立自然科學博物館！國立傳統藝術中心向大陸湖北省博物館購得的這件復刻品，將借展科博館5年，「王者之音」在樂手打擊下震撼全場，整套編鐘65件，最大鐘高152公分、重204公斤，最小鐘高20公分、重2.4公斤，是東方最大樂器。

2015年科博館《鼎立三十》特展曾商借這套編鐘，這一次與傳藝中心合作將展出5年，更加入編鐘VR科技，觀眾可以親身體驗編鐘敲擊，假日也有「小編鐘」科學演示。

科博館助理研究員陳叔倬表示，「王者之音」有雙重意義，第一是這套編鐘是古代王者的禮樂器物，第二是這套編鐘是東方樂器之王。目前「曾侯乙編鐘」全世界僅複製過3件，台灣購得一件，經驗證是最接近原件的複製件。

館長孫維新指出，編鐘是西元前433年楚惠王送給曾侯乙墓埋藏文物，最下排中間的編鐘刻有銘文「曾侯乙作持」（曾國-侯爵-乙-持有），故命名「曾侯乙編鐘」，鐘架呈Ｌ型，掛編鐘65件，最長面7.5公尺，最大鐘高152公分、重204公斤；最小鐘高20公分、重2.4公斤。

孫維新說，2500年前要在音樂樂理、金屬鑄造技術2個領域登峰造極，才能做出這樣精緻的樂器，上古先民的智慧、當時的科學現今很難想像，每一個編鐘形狀是「合瓦型雙音鐘」，就像2片瓦合在一起，每個鐘敲中間、側邊2個音差三度，整套65件是5個半大八度。

文化大學音樂系、編鐘專家李慧表示，大家普遍認為中國音樂是「宮、商、角、徵、羽」5個音階，西方鋼琴才是12律，「曾侯乙編鐘」出土證實國樂的音律，在春秋戰國就和鋼琴一樣，只是每個朝代流行的編曲不同。

科博館人類學組主任屈慧麗表示，編鐘敲擊有共振，觀眾可看見每個編鐘上有凸出的「枚」，具有消音作用，這套編鐘一共三層，每個編鐘都有不同斜度，但若仔細看，最底層中間的編鐘是直立的，上面就刻有銘文說明楚惠王送給曾侯乙的典故。

「曾侯乙編鐘」將在科博館展出5年，假日會有小編鐘演出。記者喻文玟／攝影
「曾侯乙編鐘」將在科博館展出5年，假日會有小編鐘演出。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是王者之音！鐘架呈L字型掛有編鐘65件，最長面7.5公尺，最大鐘高...
「曾侯乙編鐘」是王者之音！鐘架呈L字型掛有編鐘65件，最長面7.5公尺，最大鐘高152公分重204公斤，最小鐘高20公分重2.4公斤，是東方最大樂器。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣出土，鐘架呈L字型掛有編鐘65件，編鐘是合瓦造型，五人就能演奏。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，最下排中央的編鐘，刻有有銘文「曾...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，最下排中央的編鐘，刻有有銘文「曾侯乙作持」（曾國-侯爵-乙-持有），在曾侯乙死後，楚惠王專門製作鎛鍾以國禮相贈。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，其上有銘文「曾侯乙作持」（曾國-...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，其上有銘文「曾侯乙作持」（曾國-侯爵-乙-持有），1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣出土，鐘架呈L字型掛有編鐘65件，最長面7.5公尺，最大鐘高152公分重204公斤，最小鐘高20公分重2.4公斤是東方最大樂器。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣出土，鐘架呈L字型掛有編鐘65件，編鐘是合瓦造型，五人就能演奏。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣出土，鐘架呈L字型掛有編鐘65件，編鐘是合瓦造型，五人就能演奏。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣出土，鐘架呈L字型掛有編鐘65件，編鐘是合瓦造型，五人就能演奏。記者喻文玟／攝影
分享
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，其上有銘文「曾侯乙作持」（曾國-...
「曾侯乙編鐘」是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物，其上有銘文「曾侯乙作持」（曾國-侯爵-乙-持有），1978年整座編鐘墓葬挖掘時原樣出土，鐘架呈L字型掛有編鐘65件，最長面7.5公尺，最大鐘高152公分重204公斤，最小鐘高20公分重2.4公斤是東方最大樂器。記者喻文玟／攝影
分享

博物館文化大學國樂

相關新聞

低溫旱災釀高接梨穂、枇杷農損 中市已達救助標準

2019-03-05 17:00

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

南投林管處9日瑞龍瀑布植樹 邀民眾植樹保育山林

2019-03-05 13:09

八仙山童螢季開跑年年秒殺 12日起報名手腳要快！

2019-03-05 12:02

開源節流 王惠美率團隊簽署廉能公約

2019-03-04 23:39

放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38

中市非營利幼兒園 未見弱勢童？

2019-03-04 23:36

收卵片、噴藥 彰縣防治荔枝椿象總動員

2019-03-04 23:34

中市民政局 扮月老牽紅線

2019-03-04 23:33

玉山音樂會唱響偏鄉 羅娜村一度擠進5千人

2019-03-04 23:01

募款不理想 玉山音樂會今年停辦

2019-03-04 22:45

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

台中枇杷乾旱受損 開放農損現金救助申請到3月13日

2019-03-04 18:28

首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51

玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17

中火室內煤倉工程嚴重落後 中市府開罰30萬限期改善

2019-03-04 14:36

2年前自製動畫 消防員嘆：馬路三寶仍沒讓救護車

2019-03-04 14:26

彰縣府一級主管簽廉能公約 王惠美展現建立廉能政府決心

2019-03-04 11:29

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

燈會才閉幕凌晨即撤燈 復原大鵬灣舊觀約花一周

2019-03-04 17:55

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快

2019-03-04 17:54

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05

Intel無人機秀太紅 可望明年屏東再表演

2019-03-04 17:29

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格

2019-03-04 22:14

明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52

放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

傳承200多年白杞寮遶境 空拍出現小台灣

2019-03-04 12:08

首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54

雲林家扶發起捐豬興學 豬年開春就忙著「殺豬」助學

2019-03-04 17:55

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

淡水步道惡臭飄散 新北市議員會勘要清汙泥解決

2019-03-04 20:27

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

打8折！一起到台南善化採草莓

2019-03-04 23:32

台中花博權利金爭議 中市府與AIPH達成共識

2019-03-04 19:38

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27

立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命

2019-03-04 20:03

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05

最美燈會 無人機秀明年見？

2019-03-04 23:31

淡海輕軌收費滿月 查票漏刷佔比低

2019-03-04 20:26

「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通

2019-03-04 19:01

應材文藝季風城9日開跑 蔣勳領軍3講座精彩可期

2019-03-05 08:03

開車如演玩命關頭 竹市台15線6月起重鋪

2019-03-04 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top