舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化家扶中心最近門口被掛了2大包衣物，打開一看，是很一堆舊衣物，包括穿過的貼身衣褲、襪子等，由於又經雨水淋過，又臭又髒，讓家扶人員覺得很困擾，家扶人員甚至難過的說，希望這些「善心人士」可以將心比心，愛護家扶兒就給他們在成長的過程中有真正的溫暖與尊重。

彰化家扶中心主任王震光表示，由於多年來常有民眾拿來或寄破舊的二手衣褲、鞋子、甚至還有未清洗的衣褲、襪子、女性貼身內衣褲）口罩，不只惡臭、沒衛生，且嚴重傷害弱勢家庭的自尊與社福機構處理的困難，所以彰化家扶已於3年前公告不收二手衣褲，請民眾不要再拿二手衣物到家扶中心。

家扶人員林滿麗說，228連假結束後，彰化家扶大門口又被掛上二大包衣服，由於前二日下雨，打開衣物更是濃濃的霉味，令人作嘔，這些衣物有的看起來已經很舊了，襪子也是穿過的，民眾應該又是把家扶當成舊衣回收場，尤其看到連舊的貼身衣物都被送來，實在覺得這是對家扶兒的尊嚴極大傷害，她實在無法稱這些人叫「善心人士」。