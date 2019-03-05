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南投林管處9日瑞龍瀑布植樹 邀民眾植樹保育山林

2019-03-05 13:09聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投林管處與南投縣政府3月9日上午9時，在竹山鎮瑞龍瀑布停車場舉辦「延伸島嶼生命綠」植樹節活動，邀請民眾種樹、健行、賞瀑布，也延續去年在竹山鎮清水溪旁種樹填補國土綠網的理念。

南投林管處長李炎壽表示，林管處在瑞龍瀑布0.18公頃土地上規劃栽種五葉松、茶花及桂花等樹種，填補生態綠網上的空隙。當天林管處和南投縣政府也會準備桂花、杜鵑及臺灣肖楠等3種苗木共計1400株，讓參加活動的民眾領取，請有需要的民眾自備提袋領取，希望藉由跨域整合政府資源，透過點、線、面方式的串連推動友善環境，使台灣生態系形成國土綠色生態網絡保育架構。

3月9日當天有來自南美洲玻利維亞的安地斯樂團演出印地安民族樂曲、桶頭國小的陶笛吹奏以及瑞竹國小的直笛表演外，民眾也可健行至瑞龍吊橋口品嘗南投在地好茶。考量停車空間有限，林管處建議參加植樹活動民眾儘量共乘車輛前往，並請將車輛迴轉沿坪頂路單側停放。

另外，3月12日植樹節上午10時，南投林管處及轄屬五個工作站也舉辦捐發票換苗木活動，將在6處同步發放樹蘭、矮仙丹、山櫻花及桂花，其中本處還有處厚葉石斑木、榔榆、台灣赤楠及茶梅4種苗木可選擇，總共1萬3000株，民眾憑今年1至3月發票二張換取苗木一株，一人限領二株，僅現場發放，不接受預約保留，送完為止。

李炎壽表示，種樹需要考慮小區域的適應性經營，林管處今年針對不同環境提供苗木，包括性喜陽光充足排水良好的樹蘭、桂花、臺灣赤楠，涼爽半蔭的環境可選種茶梅，矮仙丹可種植於高溫多濕且陽光充足處。至於空曠處，栽種厚葉石斑木或山櫻花則可賞花果，對於喜歡修剪苗木的人，榔榆是不錯的選擇。民眾可上林管處網站查詢。

南投林管處植樹節當天舉辦發票換苗木活動，憑兩張發票便可換一株樹苗。圖／南投林管處...
南投林管處植樹節當天舉辦發票換苗木活動，憑兩張發票便可換一株樹苗。圖／南投林管處提供
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南投林管處植樹節當天舉辦發票換苗木活動，憑兩張發票便可換一株樹苗。圖／南投林管處...
南投林管處植樹節當天舉辦發票換苗木活動，憑兩張發票便可換一株樹苗。圖／南投林管處提供
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南投林管處9日將在竹山鎮瑞龍瀑布舉辦植樹活動，邀請民眾植樹填補保育山林。圖／南投...
南投林管處9日將在竹山鎮瑞龍瀑布舉辦植樹活動，邀請民眾植樹填補保育山林。圖／南投林管處提供
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南投林管處9日將在竹山鎮瑞龍瀑布舉辦植樹活動，邀請民眾植樹填補保育山林。圖／南投...
南投林管處9日將在竹山鎮瑞龍瀑布舉辦植樹活動，邀請民眾植樹填補保育山林。圖／南投林管處提供
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